В Україні планують розмінувати всю територію за 5-7 років після завершення війни – Шмигаль

В Україні планують розмінувати всю територію орієнтовно за 5-7 років після завершення повномасштабної війни. Уряд вже створив необхідну інфраструктуру для гуманітарного розмінування.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції у Києві. За його словами, всі державні інституції працюють над цією масштабною проблемою.

– Зараз Україна є лідером за кількістю замінованих земель. Але я вас переконую, що Україна буде лідером в частині гуманітарного і загалом розмінування, – вважає Шмигаль.

Прем’єр навів оцінки науковців, які вважають, що Україні потрібні десятки чи сотні років для розмінування шляхом стандартних технологій. Проте уряд прагне масштабно розмінувати аграрні землі протягом трьох років після деокупації територій.

Зараз дивляться

За його словами, Україна активно працює з міжнародними партнерами й технологічними компаніями для досягнення цієї мети. Зокрема, планують використовувати для розмінування дрони, додаткові машини, роботів та інші сучасні технології.

За останніми підрахунками, наразі вже обстежено 190 тис. га сільськогосподарських земель з 470 тис. га, які визначено пріоритетними для розмінування. У Міністерстві внутрішніх справ зазначають, що складність мінування територій України збільшується щодня.

Джерело : Укрінформ

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