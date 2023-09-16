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Валерий Савицкий, редактор ленты

Флагман Черноморского флота РФ тянули буксирами: обнародовано фото

Фрегат Адмірал Макаров

Россияне отбуксировали фрегат Адмирал Макаров в гавань временно оккупированного Севастополя.

Об этом свидетельствует спутниковый снимок, который 15 сентября утром сделала компания Planet и опубликовала российская служба Радио Свобода.

На снимке флагман Черноморского флота РФ тянут два буксира. По одной из версий, его перемещение может быть не связано с повреждениями и осуществлялось в рабочем режиме.

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Адмірал Макаров тянуть буксирами

Фото: Planet/RFE/RL

Напомним, в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы, после чего загорелся Севастопольский морской завод.

Позже Минобороны РФ подтвердило повреждение двух своих кораблей.

В Главном управлении разведки Минобороны уточнили, что взрывами были повреждены подводная лодка Ростов-на-Дону и уничтожен большой десантный корабль Минск.

А 14 сентября возле Севастопольской бухты экспериментальный надводный дрон СБУ SeaBaby (Морской малыш) поразил российский ракетный корабль Самум.

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ВДК Мінськ

Фото: Википедия

Адмірал Макаров, Война в Украине, Крым, Севастополь
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