Флагман Черноморского флота РФ тянули буксирами: обнародовано фото
Россияне отбуксировали фрегат Адмирал Макаров в гавань временно оккупированного Севастополя.
Об этом свидетельствует спутниковый снимок, который 15 сентября утром сделала компания Planet и опубликовала российская служба Радио Свобода.
На снимке флагман Черноморского флота РФ тянут два буксира. По одной из версий, его перемещение может быть не связано с повреждениями и осуществлялось в рабочем режиме.
Напомним, в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы, после чего загорелся Севастопольский морской завод.
Позже Минобороны РФ подтвердило повреждение двух своих кораблей.
В Главном управлении разведки Минобороны уточнили, что взрывами были повреждены подводная лодка Ростов-на-Дону и уничтожен большой десантный корабль Минск.
А 14 сентября возле Севастопольской бухты экспериментальный надводный дрон СБУ SeaBaby (Морской малыш) поразил российский ракетный корабль Самум.
Фото: Википедия
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