Флагман Чорноморського флоту РФ тягнули буксирами: оприлюднене фото
Росіяни відбуксирували фрегат Адмірал Макаров у гавань тимчасово окупованого Севастополя.
Про це свідчить супутниковий знімок, який 15 вересня зранку зробила компанія Planet і опублікувала російська служба Радіо Свобода.
На знімку флагман Чорноморського флоту РФ тягнуть два буксири. За однією з версій, його переміщення може бути не пов’язане з пошкодженнями та відбувалося у робочому режимі.
Нагадаємо, в ніч на 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи, після чого масштабно загорівся Севастопольський морський завод.
Пізніше Міноборони РФ підтвердило пошкодження двох своїх кораблів.
У Головному управлінні розвідки Міноборони уточнили, що морськими дронами були пошкоджені підводний човен Ростов-на-Дону і знищено великий десантний корабель Минск (проєкт 775).
А 14 вересня біля Севастопольської бухти експериментальний надводний дрон СБУ SeaBaby (Морський малюк) уразив російський ракетний корабель Самум.
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