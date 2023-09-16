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Валерій Савицький, редактор стрічки

Флагман Чорноморського флоту РФ тягнули буксирами: оприлюднене фото

Фрегат Адмірал Макаров
Фото: Getty Images

Росіяни відбуксирували фрегат Адмірал Макаров у гавань тимчасово окупованого Севастополя.

Про це свідчить супутниковий знімок, який 15 вересня зранку зробила компанія Planet і опублікувала російська служба Радіо Свобода.

На знімку флагман Чорноморського флоту РФ тягнуть два буксири. За однією з версій, його переміщення може бути не пов’язане з пошкодженнями та відбувалося у робочому режимі.

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Фото: Planet/RFE/RL

Нагадаємо, в ніч на 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи, після чого масштабно загорівся Севастопольський морський завод.

Пізніше Міноборони РФ підтвердило пошкодження двох своїх кораблів.

У Головному управлінні розвідки Міноборони уточнили, що морськими дронами були пошкоджені підводний човен Ростов-на-Дону і знищено великий десантний корабель Минск (проєкт 775).

А 14 вересня біля Севастопольської бухти експериментальний надводний дрон СБУ SeaBaby (Морський малюк) уразив російський ракетний корабель Самум.

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Адмірал Макаров, Війна в Україні, Крим, Севастополь
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