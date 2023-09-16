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Марта Бондаренко, редактор ленты

Уничтожение корабля и подводной лодки: Бойцы ССО высадились в Крыму для корректировки огня

ВДК Мінськ
Фото: Getty Images

Группа военных Сил специальных операций (ССО) корректировала огонь по большому десантному кораблю Минск и подводной лодке Ростов-на-Дону.

Об этом сообщило командование Сил специальных операций.

Силы специальных операций получили информацию из нескольких источников о вероятном пребывании корабля Минск и дизель-электрической подводной лодки Ростов-на-Дону на одном из судоремонтных предприятий в Севастополе.

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Оперативники ССО на лодках подошли к безопасному месту вблизи Крыма и попали к берегу благодаря подводным средствам. Далее воины приступили к выполнению основной части задачи.

С помощью специальных технических средств разведки военные идентифицировали и навели огонь на цель.

Группа ССО корректировала огонь и подтвердила уничтожение целей. После этого наши бойцы успешно покинули полуостров.

— Все это стало возможным благодаря профессионализму и дерзости наших воинов! — отметило командование ССО.

В ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы, после чего загорелся Севастопольский морской завод.

Ранее в сети появилось видео последствий попадания по российскому кораблю в Севастополе. В свою очередь разведка Минобороны Великобритании подтвердила вывод из строя ВДК Минск и подводной лодки Ростов-на-Дону.

Война в Украине, Корабель, Севастополь, субмарина
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