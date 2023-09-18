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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Части переселенцев отменят выплаты: что изменится для ВПЛ в сентябре

пенсія гроші
Фото: Depositphotos

С 1 сентября 2023 года часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) перестанет получать деньги от государства.

Изменения в порядке назначения и продления выплат на проживание для ВПЛ предусмотрены правительственным постановлением №709, вступившим в силу 15 июля.

Так, с 1 сентября 2023 года право на выплаты теряют те внутренние переселенцы, кто после принятия постановления:

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  • приобрел новое транспортное средство, которому менее 5 лет (кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны);
  • приобрел на сумму более 100 тыс. грн земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);
  • имеет на депозитном банковском счете более 100 тыс. грн;
  • приобрел иностранную валюту, а также банковские металлы на сумму более 100 тыс. грн (кроме средств, полученных от благотворительных организаций, валюты, приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг);
  • имеет в собственности жилье, расположенное на территориях, где не ведутся активные боевые действия или которые не являются временно оккупированными (если оно имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи).

Если по результатам проверки примут решение о прекращении выплат, ВПЛ об этом сообщат.

В случае несогласия гражданин может обжаловать такое решение органа соцзащиты, предоставить подтверждающие документы и продолжать получать выплаты.

Остальным внутренне перемещенным лицам автоматически продолжат выплаты. Помощь будут получать все ВПЛ, проживающие в Украине, в размерах:

  • 3 тыс. грн — для лиц с инвалидностью и детей;
  • 2 тыс. грн — для других лиц.

Исключением являются граждане, которые находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин; фактически вернулись к покинутому месту жительства; отбывают наказание в местах лишения свободы; были осуждены за преступления против основ нацбезопасности Украины.

На выплаты от государства могут претендовать украинцы:

  • которые переместились с территорий, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ (перечень утверждает Минреинтеграции);
  • у которых жилье разрушено или непригодно для проживания вследствие войны.

Помощь также назначается ребенку, который родился у ВПЛ после перемещения.

Начиная с 1 сентября 2023 года выплаты ВПЛ будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

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Источник: Минсоцполитики
виплати, ВПО, Соціальні виплати
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