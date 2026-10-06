Атака на Сумы 6 октября: дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие
- Российский реактивный БпЛА попал в многоэтажку в Заречном районе Сум, удар пришелся между третьим и четвертым этажами.
- В результате атаки пострадали два человека.
- Повреждены окна жилого дома и детсада, автомобили и газоснабжение, а последствия атаки еще уточняют.
Россия атаковала Сумы, в результате попадания российского БпЛА в многоэтажку есть пострадавшие.
Атака на Сумы 6 октября: что известно
Как сообщили начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко и глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, зафиксировано попадание реактивного БпЛА в “спальном”, густонаселенном массиве Заречного района Сум.
Удар враг направил между 3 и 4 этажами многоэтажки.
Среди пострадавших 16-летний парень, он получил легкие повреждения. Медики оказывают ему необходимую помощь.
Также ранение получила женщина – ей была оказана помощь на месте.
– Россияне сознательно атаковали жилищный сектор в спальном районе областного центра, – сообщил он.
По его словам, в результате российской атаки повреждены окна многоэтажки и детского сада. В момент атаки дети находились в укрытии – никто из них не пострадал.
Также повреждены автомобили.
Есть перебои в газоснабжении жильцов.
Все последствия вражеской атаки по городу уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 686-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сергей Кривошеенко