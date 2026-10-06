Россия атаковала Сумы, в результате попадания российского БпЛА в многоэтажку есть пострадавшие.

Атака на Сумы 6 октября: что известно

Как сообщили начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко и глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, зафиксировано попадание реактивного БпЛА в “спальном”, густонаселенном массиве Заречного района Сум.

Удар враг направил между 3 и 4 этажами многоэтажки.

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Среди пострадавших 16-летний парень, он получил легкие повреждения. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Также ранение получила женщина – ей была оказана помощь на месте.

– Россияне сознательно атаковали жилищный сектор в спальном районе областного центра, – сообщил он.

По его словам, в результате российской атаки повреждены окна многоэтажки и детского сада. В момент атаки дети находились в укрытии – никто из них не пострадал.

Также повреждены автомобили.

Есть перебои в газоснабжении жильцов.

Все последствия вражеской атаки по городу уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 686-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сергей Кривошеенко

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