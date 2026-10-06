В Украине из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру в части регионов сегодня, 6 октября, с 15:00 до конца суток будут вынуждены применять ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света 6 октября

В период с 15:00 до конца суток в части регионов для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Сейчас смотрят

В то же время для всех категорий потребителей могут применяться почасовые отключения объемом в одну очередь.

Ознакомиться с графиком отключения света можно на официальных страницах облэнерго в регионах.

Где фиксируются новые обесточения

Российские удары по объектам энергетической инфраструктуры повлекли за собой новые обесточения в четырех областях:

Харьковской;

Сумской;

Запорожский;

Днепропетровской.

Энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы там, где это разрешает безопасность.

Потребление электроэнергии выросло

Утром 6 октября потребление электроэнергии в Украине продолжило расти. По состоянию на 09:30 оно было на 2,9% выше, чем в это же время предыдущего дня.

Одной из причин облачная погода в значительной части страны. Поэтому бытовые солнечные электростанции работают менее эффективно, поэтому потребители больше электроэнергии получают из общей сети.

Накануне, 5 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован в вечерние часы. Он оказался на 1,7% выше максимального уровня потребления предыдущего рабочего дня — 2 октября.

Когда лучше пользоваться мощными приборами

Энергетики призывают потребителей по возможности перенести использование мощных электроприборов на период с 10:00 до 15:00. Именно в это время промышленные солнечные электростанции работают наиболее эффективно.

Во время действия ограничений украинцев просят потреблять электроэнергию экономно и не включать одновременно несколько мощных приборов, когда электроснабжение восстанавливается по графику.

Проверить график отключений по конкретному адресу можно на официальных ресурсах оператора системы распределения (облэнерго) в регионе.

Энергетики также предупреждают, что из-за российских атак ситуация в энергосистеме может меняться.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.