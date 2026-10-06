В Украине возвращают графики отключения света 6 октября: какими будут ограничения
- С 15:00 до конца суток в части регионов будут действовать графики отключений.
- Для промышленности применят ограничение мощности, для всех потребителей отключение объемом до одной очереди.
В Украине из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру в части регионов сегодня, 6 октября, с 15:00 до конца суток будут вынуждены применять ограничения потребления электроэнергии.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики отключения света 6 октября
В период с 15:00 до конца суток в части регионов для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
В то же время для всех категорий потребителей могут применяться почасовые отключения объемом в одну очередь.
Ознакомиться с графиком отключения света можно на официальных страницах облэнерго в регионах.
Где фиксируются новые обесточения
Российские удары по объектам энергетической инфраструктуры повлекли за собой новые обесточения в четырех областях:
- Харьковской;
- Сумской;
- Запорожский;
- Днепропетровской.
Энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы там, где это разрешает безопасность.
Потребление электроэнергии выросло
Утром 6 октября потребление электроэнергии в Украине продолжило расти. По состоянию на 09:30 оно было на 2,9% выше, чем в это же время предыдущего дня.
Одной из причин облачная погода в значительной части страны. Поэтому бытовые солнечные электростанции работают менее эффективно, поэтому потребители больше электроэнергии получают из общей сети.
Накануне, 5 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован в вечерние часы. Он оказался на 1,7% выше максимального уровня потребления предыдущего рабочего дня — 2 октября.
Когда лучше пользоваться мощными приборами
Энергетики призывают потребителей по возможности перенести использование мощных электроприборов на период с 10:00 до 15:00. Именно в это время промышленные солнечные электростанции работают наиболее эффективно.
Во время действия ограничений украинцев просят потреблять электроэнергию экономно и не включать одновременно несколько мощных приборов, когда электроснабжение восстанавливается по графику.
Проверить график отключений по конкретному адресу можно на официальных ресурсах оператора системы распределения (облэнерго) в регионе.
Энергетики также предупреждают, что из-за российских атак ситуация в энергосистеме может меняться.