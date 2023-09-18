Калечили ножом и били три часа без остановки: военный из Британии рассказал, как пережил российский плен

Эйдену Аслину — 29 лет. Он родом из Великобритании. В 2015 году воевал в составе отрядов народной обороны в Сирии.

А в 2018-м приехал в Украину и вступил в ряды морской пехоты ВСУ. Говорит, его мотивация была проста — Украина борется за свою независимость, а он хотел быть причастным к этому. Поэтому без колебаний покинул Родину.

— Я понял, что не могу просто оставаться дома, я хотел показать, что украинский народ не одинок в этой борьбе. Мало кто знал, где расположена Украина на карте, а с тех пор как началось полномасштабное вторжение, были шокированы. Достаточно много людей в Британии теперь знают, где Украина, за что она борется и почему ей нужна победа, — сказал Эйден Аслин.

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О том, как попал в плен и ежедневные пытки россиян

Батальон, в составе которого воевал Эйден (позывной Джонни), базировался преимущественно в Мариуполе. Накануне полномасштабного вторжения они как раз развернулись возле Павлополя.

Но когда все началось, военные были вынуждены отступить, потому что ландшафт территории не подходил для обороны.

Через полтора месяца осады Мариуполя его батальон остался без еды. Поэтому решение о капитуляции было неизбежным. Защитников взяли под стражу “ДНРовцы” и отвезли в Донецк.

— Я сделал видео, чтобы люди знали, что мы окружены и что мы сдаемся. А потом через 40 часов появилось еще одно видео, на котором я был полностью избит, у меня были синяки, я истекал кровью — они, по сути, просто показали это всему миру. Нет слов, чтобы описать их поведение, там нет никакого уважения к человеческой жизни, мы для них просто скот, поэтому им безразлично, убьют они нас или ранят, — сказал военный.

Как только приехали на место, Эйдена сразу начали пытать. Три часа без перерыва его били, калечили ножом и допрашивали. А еще морили голодом. Раз в день давали кусок хлеба.

Об условиях, в которых содержались пленники, Эйден до сих пор вспоминает с ужасом. Маленькая камера, рассчитанная максимум на двух человек, но в то же время там могло находиться около двух десятков пленных.

— Ежедневные избиения за некоторое время уже стали чем-то привычным там. Я был избит только один раз по приезду, но не могу сказать то же самое о других ребятах, украинцах, с которыми я был, их вывозили просто среди ночи для того, чтобы бить. Через месяц меня перевели в СИЗО в центр Донецка. У нас был строгий режим: ты просыпаешься в 06:00 и должен петь российский гимн и советские песни, — рассказал военный.

Эйден говорит, что никогда не забудет то чувство унижения, когда был вынужден петь российский гимн на камеру.

В этот момент защитнику оставалось только верить в то, что его родные увидят видео и поймут, что он жив. А также в то, что это еще одно доказательство российских преступлений по обращению с военнопленными.

— Российская логика такова: когда дело касается обращения с военнопленными, надо знать, кого использовать для российской пропаганды. Есть те, кого они выбирают как официальных лиц и впоследствии, получив официальный статус военнопленного, они пойдут в официальную тюрьму, например, в Оленовку. Но есть те, над кем они издеваются больше всего, к ним нет доступа со стороны различных организаций, чтобы проверить состояние их здоровья. Они не допускают их к международному сообществу, — говорит Эйден.

О том, как его и других пленников приговорили к смертной казни

Эйден вспоминает, что все пытки, которые совершали с ним россияне, не были для него настолько ошеломляющими, как новость о том, что “власти ДНР” приговорили его и еще двух иностранцев, Шона Пиннера и Брахима Саадуна, к смертной казни.

Эйдена обвинили в том, что он якобы является наемником и совершал преступления против “республики”. В то, что его действительно могут казнить, военный долго не мог поверить. Не сойти с ума, говорит, помогали побратимы.

— Когда я вернулся в камеру, то сказал ребятам, что меня якобы приговорили к смертной казни. Один из моих друзей сказал, что это все ложь и я скоро поеду домой. Нас спасал черный юмор. Хуже всего для меня сейчас — это понимать, что многие мои друзья все еще в плену, — сказал защитник.

Об освобождении из плена

Эйден говорит, сначала даже не поверил в то, что его могут освободить. Помнит, как кто-то позвал его и еще одного пленного и вывел в часть тюрьмы, где те раньше не были.

Впоследствии он услышал слово “обмен”, но даже тогда не поверил. Думал, что их просто вывезут в Россию.

— Глаза были заклеены скотчем, но сквозь него я видел, что за окном что-то значительно современнее, чем в Донецке. В конце концов мы поняли, что мы в аэропорту, потому что слышали самолеты. Нас выстроили, а потом отвезли к самолету, который летел в Саудовскую Аравию. Их делегация сказала нам, что мы сейчас в безопасности, что мы наконец свободны, — вспомнил Эйден.

Тогда, 21 сентября 2022 года, 215 пленных, среди которых 10 иностранцев, а также командиры Азова, обменяли на Виктора Медведчука.

Эйдена и других пленников доставили в больницу, а затем в Великобританию на встречу с родными. В номере отеля Эйдена Аслина ждали родители, сестра и невеста.

— Одна из вещей, которую я пообещал своей невесте, когда разговаривал с ней перед тем, как сдаться — что вернусь к ней. Я не знал, сколько времени это займет, но в конце концов я вернусь. Поэтому я был рад, что смог выполнить это обещание, — рассказывает Аслин.

О возвращении в Украину

— Через три недели после того, как меня освободили из плена, я пытался вылететь в Польшу, чтобы вернуться в Украину, но это оказалось невозможным. Когда я попал в плен и меня использовали для пропаганды, мне запретили въезд в ЕС, но через несколько месяцев смогли все уладить.

Поэтому как только это было решено, я мгновенно забронировал билеты, чтобы вернуться в Украину, и вернулся я в мае этого года. Я сразу встретился с некоторыми друзьями, которые также были захвачены в плен, я вернулся в Николаев, где мы жили с невестой, чтобы увидеть состояние нашего дома, который был поврежден, — рассказал Аслин.

О любимой из Украины и их планах

Невесту Эйдена зовут Диана. Она родом из Кропивницкого. Пара познакомилась в интернете и уже около 5 лет они вместе. Эйден говорит, без ее поддержки не смог бы справиться со всем, что пережил в плену.

— Она поддерживала меня очень, особенно в те моменты, когда я попал в плен. Я говорил ей, чтобы она поехала в Британию, к моей семье, чтобы я знал, что она в безопасности. А потом, когда меня освободили, она помогла мне как психологически, так и физически, — признался Эйден.

Пара должна была пожениться в прошлом году, но помешала война. Поэтому свадьбу планируют отпраздновать уже в этом месяце.

А что касается планов военных, то Эйден планирует вести свой YouTube-канал, где будет рассказывать о войне, потому что вернуться на фронт ему не позволяют условия обмена.

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