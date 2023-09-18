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ВСУ за прошедшую неделю освободили 5,2 кв. км на южном фронте

ВСУ за прошедшую неделю освободили 5,2 кв. км на южном фронте
Фото: Генштаб ВСУ

В ходе контрнаступления Силы обороны Украины за прошедшую неделю освободили 5,2 кв. км на южном фронте.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время включения с Military Media Center.

По ее словам, украинские военные продвигаются на Мелитопольском направлении.

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— Южнее и восточнее Работино мы имели успехи и в течение прошлой недели на южном направлении было освобождено 5,2 кв. км, — сказала заместитель министра.

Всего за время наступательных действий на юге освобождено уже более 260 кв. км.

Также Маляр сообщила, что ВСУ на прошлой неделе освободили под Бахмутом 2 кв. км.

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ИсточникMilitary Media Center

Война в Украине, ВСУ
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