Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Алименты в Украине 2023: какой размер выплат
Создает трудности для ПВО: что известно о крылатых ракетах и какие есть у РФ
Разбитые авто и много “скорых”: на выезде из Киева произошло масштабное ДТП
ПВО уничтожила все 17 запущенных россиянами Шахедов – Воздушные силы
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Успешно продолжается операция по постепенному и послойному снятию всех пластов ПВО в Крыму — эксперт

Керченський міст
Фото: Pixabay

Уничтожение систем ПВО оккупантов в Крыму имеет четкую последовательность и план.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал украинский военный, ветеран АТО Евгений Дикий.

— У нас началась некоторое время назад и очень успешно продолжается операция по постепенному, послойному снятию всех слоев ПВО с Крымского полуострова. Мы фактически оголяем Крымский полуостров, оголяем его с неба, оголяем его с моря. В этом задействованы разные части Сил обороны, но координирует это наше ГУР. Но задействованы и Военно-морские силы, и Воздушные силы, и СБУ, и ССО, — сказал он.

Сейчас смотрят

Дикий отметил, что в уничтожении ПВО оккупантов прослеживается определенная последовательность. Сначала были дезактивированы российские наблюдательные посты на так называемых вышках Бойко. Это открыло украинским группам проход по морю.

Читайте также
”Неуязвимый” Триумф: характеристики, цена и назначение ПВО, которую ВСУ поразили в Евпатории
Успешно продолжается операция по постепенному и послойному снятию всех пластов ПВО в Крыму — эксперт

— После этого украинским модифицированным Нептуном уничтожили комплекс С-400 и таким образом открыли целый сектор неба, вот собственно со стороны от полуострова, на запад от полуострова. И после этого уже Воздушные силы смогли приблизиться нашими самолетами настолько близко к полуострову, чтобы была возможность запустить Storm Shadow, — пояснил эксперт.

Также он отметил, что дальше был уничтожен большой десантный корабль РФ, что является очередным шагом в этом плане. Бавовна же на мысе Форос, которая произошла 17 сентября, скорее всего, преследовала цель уничтожения центра РЭП Черноморского флота РФ, который должен гасить наши дроны.

Война в Украине, Крым
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ЕС может объявить 12-й пакет санкций против России уже в октябре: Bloomberg узнал подробности
Санкції проти РФ
Более 25 тыс. заявок. Сколько в рамках проекта Хочу жить оккупантов сдалось в плен за год
Успешно продолжается операция по постепенному и послойному снятию всех пластов ПВО в Крыму — эксперт
Польша теряет украинских беженцев, они едут в Германию – исследование
Успешно продолжается операция по постепенному и послойному снятию всех пластов ПВО в Крыму — эксперт
Почему не приходят деньги ВПЛ – причины задержки выплат
гроші, гривні, виплати
Оккупанты обстреляли Авдеевку и окрестности Торецка: есть погибшие и раненый
Успешно продолжается операция по постепенному и послойному снятию всех пластов ПВО в Крыму — эксперт

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Полиция вывозит детей из опасных районов Запорожья: сколько еще остается в опасности
Успешно продолжается операция по постепенному и послойному снятию всех пластов ПВО в Крыму — эксперт
”Наше золотое правило – спасти людей”: чрезвычайники откровенно рассказали о своей службе
Успешно продолжается операция по постепенному и послойному снятию всех пластов ПВО в Крыму — эксперт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (17.09.2023)
Успешно продолжается операция по постепенному и послойному снятию всех пластов ПВО в Крыму — эксперт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (17.09.2023)
Успешно продолжается операция по постепенному и послойному снятию всех пластов ПВО в Крыму — эксперт
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь