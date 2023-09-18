Успешно продолжается операция по постепенному и послойному снятию всех пластов ПВО в Крыму — эксперт

Уничтожение систем ПВО оккупантов в Крыму имеет четкую последовательность и план.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал украинский военный, ветеран АТО Евгений Дикий.

— У нас началась некоторое время назад и очень успешно продолжается операция по постепенному, послойному снятию всех слоев ПВО с Крымского полуострова. Мы фактически оголяем Крымский полуостров, оголяем его с неба, оголяем его с моря. В этом задействованы разные части Сил обороны, но координирует это наше ГУР. Но задействованы и Военно-морские силы, и Воздушные силы, и СБУ, и ССО, — сказал он.

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Дикий отметил, что в уничтожении ПВО оккупантов прослеживается определенная последовательность. Сначала были дезактивированы российские наблюдательные посты на так называемых вышках Бойко. Это открыло украинским группам проход по морю.

— После этого украинским модифицированным Нептуном уничтожили комплекс С-400 и таким образом открыли целый сектор неба, вот собственно со стороны от полуострова, на запад от полуострова. И после этого уже Воздушные силы смогли приблизиться нашими самолетами настолько близко к полуострову, чтобы была возможность запустить Storm Shadow, — пояснил эксперт.

Также он отметил, что дальше был уничтожен большой десантный корабль РФ, что является очередным шагом в этом плане. Бавовна же на мысе Форос, которая произошла 17 сентября, скорее всего, преследовала цель уничтожения центра РЭП Черноморского флота РФ, который должен гасить наши дроны.

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