Успішно триває операція з поступового та пошарового зняття всіх пластів ППО у Криму – експерт

Знищення систем ППО окупантів у Криму має чітку послідовність та план.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів український військовий, ветеран АТО Євген Дикий.

– У нас почалася якийсь час тому і дуже успішно триває операція з поступового, пошарового зняття всіх шарів ППО з Кримського півострова. Ми фактично оголяємо Кримський півострів, оголяємо його з неба, оголяємо його з моря. У цьому задіяні різні частини Сил оборони, але координує це наше ГУР. Але задіяні і Військово-морські сили, і Повітряні сили, і СБУ, і ССО, – сказав він.

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Дикий зауважив, що у знищенні ППО окупантів простежується певна послідовність. Спершу були дезактивовані російські спостережні пости на так званих вишках Бойка. Це відкрило українським групам прохід по морю.

– Після цього українським модифікованим Нептуном знищили комплекс С-400 і таким чином відкрили цілий сектор неба, от власне з боку від півострова, на захід від півострова. І після цього вже Повітряні сили змогли наблизитися нашими літаками настільки близько до півострова, щоб була можливість запустити Storm Shadow, – пояснив експерт.

Також він наголосив, що далі було знищено великий десантний корабель РФ, що є черговим кроком у цьому плані. Бавовна ж на мисі Форос, яка сталася 17 вересня, скоріш за все, мала на меті знищення центру РЕП Чорноморського флоту РФ, що повинен гасити наші дрони.

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