Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
Украина Партнерский материал
Партнерский материал
Валентина Чорна, редактор ленты

Цены на рынке аренды недвижимости выросли: за сколько можно снять квартиру в Украине

житло квартира
Фото: Pixabay

Рынок аренды недвижимости продолжает оправляться после падения, сообщает портал Country.ua.

Так, средняя медианная цена аренды квартиры в Киеве в сентябре выросла в среднем на 12%, а именно средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице составляет 13 тыс. грн, двухкомнатной – 19 тыс. грн, трехкомнатной — 30 тыс. грн. Еще в августе средняя цена на однокомнатную квартиру равнялась 11 тыс. грн.

Владелец сайта Country.ua Руслан Саливон связывает рост цены с ростом спроса. По его словам, это обусловлено несколькими факторами, в частности традиционным сезонным ростом спроса на аренду жилья осенью и увеличением притока внутренних переселенцев в стране.

Сейчас смотрят

К тому же, несмотря на войну в Украине, растет заработная плата в гривне, что обусловлено медленным, но постепенным восстановлением экономической активности в Украине.

В целом цены на аренду жилья в Киеве уже восстановили свои показатели по сравнению с довоенным периодом в гривне. Но столица больше не является лидером стоимости аренды квартиры в стране.

Сейчас лидером по цене аренды стал Львов, где ощущается высокий спрос на квартиры, что обусловливает высокую цену, а именно средняя медианная цена аренды однокомнатной квартиры там сейчас составляет 15 тыс. грн.

Начиная с февраля текущего года, на втором месте – Ужгород, где арендные цены за полгода повысились в несколько раз.

Читайте также
В Минвосстановления объяснили, как зарегистрировать имущественное право на недостроенную квартиру
Цены на рынке аренды недвижимости выросли: за сколько можно снять квартиру в Украине

В противовес подорожанию аренды в западных областях, в регионах, которые расположены близко к зоне боевых действий, цены на аренду квартир остаются стабильно низкими и не растут.

Этот тренд может свидетельствовать о постепенном повышении экономической стабильности и развитии рынка недвижимости в Украине, привлекая больше инвесторов и арендаторов в регионы за пределами столицы.

Однако, это также может поставить перед арендаторами вызовы относительно доступности жилья и бюджета на аренду, особенно в городах с растущим спросом, таких как Львов, Ужгород и другие города Западной Украины.

Участники рынка вынуждены внимательно следить за ценами и анализировать возможности на рынке недвижимости, чтобы сделать обоснованные решения.

Подытоживая, стоит сказать, что рынок аренды недвижимости в Украине переживает заметное восстановление после падения за время полномасштабной войны, характеризующееся значительным ростом средних цен.

Столица больше не является лидером в стоимости аренды, несмотря на восстановление довоенной цены. В тоже время в западных областях цены значительно выросли.

Читайте также
Части переселенцев отменят выплаты: что изменится для ВПЛ в сентябре
пенсія гроші

Оренда, Оренда житла, Аренда квартир, Рынок недвижимости
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Раде предлагают расторгнуть договор с УПЦ МП на аренду Почаевской Лавры
Верховна Рада
Цены на аренду квартир в Киеве вернулись к уровню марта 2022 года
оренда житла
Где в Украине самые высокие и самые низкие цены на аренду жилья
договір оренди про житло, оренда житла, оренда квартири
Как украинцу арендовать жилье в Польше: куда обращаться и как не наткнуться на мошенников
польща, прапор
Украину ждет дефицит жилья: рынок недвижимости разбалансирован – НБУ
квартира

Загрузка

Игры
Видео
Распад РФ гарантирован: аналитики назвали главные сценарии развития событий

Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.

Полина Спасенко
КАД*РОВ пока ЖИВ, а ВЕРТОЛЕТ Жеваго теперь служит ВСУ! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Цены на рынке аренды недвижимости выросли: за сколько можно снять квартиру в Украине
ГУР уже ЗНАЮТ об УДАРАХ по ЭНЕРГЕТИКЕ | Ситуация на Генассамблее ООН! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Цены на рынке аренды недвижимости выросли: за сколько можно снять квартиру в Украине
Премьера ФИЛЬМА “Евродонбас” и зерновой КОНФЛИКТ с Польшей! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Цены на рынке аренды недвижимости выросли: за сколько можно снять квартиру в Украине
Подрыв ТЕХНИКИ ВВС РФ в Подмосковье | Проблемы ЖЕНЩИН в рядах ВСУ | Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Цены на рынке аренды недвижимости выросли: за сколько можно снять квартиру в Украине
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь