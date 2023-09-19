Цены на рынке аренды недвижимости выросли: за сколько можно снять квартиру в Украине

Рынок аренды недвижимости продолжает оправляться после падения, сообщает портал Country.ua.

Так, средняя медианная цена аренды квартиры в Киеве в сентябре выросла в среднем на 12%, а именно средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице составляет 13 тыс. грн, двухкомнатной – 19 тыс. грн, трехкомнатной — 30 тыс. грн. Еще в августе средняя цена на однокомнатную квартиру равнялась 11 тыс. грн.

Владелец сайта Country.ua Руслан Саливон связывает рост цены с ростом спроса. По его словам, это обусловлено несколькими факторами, в частности традиционным сезонным ростом спроса на аренду жилья осенью и увеличением притока внутренних переселенцев в стране.

Сейчас смотрят

К тому же, несмотря на войну в Украине, растет заработная плата в гривне, что обусловлено медленным, но постепенным восстановлением экономической активности в Украине.

В целом цены на аренду жилья в Киеве уже восстановили свои показатели по сравнению с довоенным периодом в гривне. Но столица больше не является лидером стоимости аренды квартиры в стране.

Сейчас лидером по цене аренды стал Львов, где ощущается высокий спрос на квартиры, что обусловливает высокую цену, а именно средняя медианная цена аренды однокомнатной квартиры там сейчас составляет 15 тыс. грн.

Начиная с февраля текущего года, на втором месте – Ужгород, где арендные цены за полгода повысились в несколько раз.

В противовес подорожанию аренды в западных областях, в регионах, которые расположены близко к зоне боевых действий, цены на аренду квартир остаются стабильно низкими и не растут.

Этот тренд может свидетельствовать о постепенном повышении экономической стабильности и развитии рынка недвижимости в Украине, привлекая больше инвесторов и арендаторов в регионы за пределами столицы.

Однако, это также может поставить перед арендаторами вызовы относительно доступности жилья и бюджета на аренду, особенно в городах с растущим спросом, таких как Львов, Ужгород и другие города Западной Украины.

Участники рынка вынуждены внимательно следить за ценами и анализировать возможности на рынке недвижимости, чтобы сделать обоснованные решения.

Подытоживая, стоит сказать, что рынок аренды недвижимости в Украине переживает заметное восстановление после падения за время полномасштабной войны, характеризующееся значительным ростом средних цен.

Столица больше не является лидером в стоимости аренды, несмотря на восстановление довоенной цены. В тоже время в западных областях цены значительно выросли.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.