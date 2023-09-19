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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Захищено: Ціни на ринку оренди нерухомості зросли: за скільки можна винайняти квартиру в Україні

житло квартира
Фото: Pixabay

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Оренда, Оренда житла, Оренда квартир, Ринок нерухомості
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Нас розстріляли прямо в машині: недитячі історії дітей, що тікали від війни

Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.

Христина Величанська
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