Захищено: Ціни на ринку оренди нерухомості зросли: за скільки можна винайняти квартиру в Україні

Валентина Чорна, редакторка стрічки
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Нас розстріляли прямо в машині: недитячі історії дітей, що тікали від війни
Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.Христина Величанська