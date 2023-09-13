Time 100 Next: сразу четыре украинки вошли в список самых влиятельных людей мира

Издание Time обнародовало ежегодный список 100 Next, в котором объединены самые влиятельные люди мира нового поколения. В перечень попали сразу четыре украинки.

Среди них — медик и командир батальона Госпитальеры Яна Зинкевич, министр экономики Юлия Свириденко, предприниматель Анастасия Волкова, исполнительный директор киевского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Всего в списке Time 100 Next пять категорий — это Лидеры, Художники, Феномены, Инноваторы и Адвокаты. Так, Зинкевич и Каленюк вошли в перечень Адвокаты, Свириденко — Лидеры, Волкова — Новаторы.

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Деятельность каждого человека в списке кратко описывает другое влиятельное лицо. В частности, колонку про Каленюк написал юрист и правозащитник Кеннет Рот, Зинкевич — журналист Time Армани Сид, Свириденко — министр торговли США Джина Раймондо, Волкову — инвестор Томас Стеер.

В то же время в перечень Time 100 Next вошли глава Европарламента Роберта Мецола, актеры Майя Хоук, Рейчер Зеглер, Пол Мескаль, Эмма Корин, рэперша Ice Space, модель Хейли Бибер.

Источник : TIME

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