Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Зарплати та додаткові винагороди: скільки отримують працівники Нацполіції України 2023
Розтрощені авто та багато “швидких”: на виїзді з Києва сталася масштабна ДТП
Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
Терміново
На Хмельниччині уламки ракет впали на колію та територію підприємства
Під час виконання бойового завдання загинув боксер Андрій Огородник
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Україна попри війну працює над рівністю в оплаті праці для жінок – Зеленська на полях ГА ООН

Зеленська
Фото: Офіс президента

Перша леді України Олена Зеленська на полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку розповіла про ситуацію з оплатою праці українських жінок.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

За словами Олени Зеленської, з початком війни на плечі жінок, особливо переселенок, лягло чимало турбот і проблем. Жінки взяли на себе навантаження в усіх сферах: вивозили дітей та стареньких родичів у безпечні місця. Більшість лікарів та вчителів – жінки. Здебільшого активістки волонтерського руху Україна також жінки.

Зараз дивляться

Та при цьому жінки стали більш вразливими, адже дуже часто втрачали робочі місця та бізнес. Більшу частину малого бізнесу в Україні тримали жінки, який у перші місяці війни дуже постраждав – крамниці, салони, фірми згоріли від російських обстрілів. І це продовжує відбуватися.

До того ж існує розрив у оплаті праці – на тих самих посадах жінки отримують менше за чоловіків. Хоча ця тенденція є в усьому світі. За різними даними, цей розрив подекуди сягає 25%.

Минулої п’ятниці уряд України затвердив національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні до 2030 року.

За словами Зеленської, у 2015 році різниця в оплаті між чоловіками та жінками становила 26%, а у 2021-му скоротилася до 18%. Та навіть під час війни держава продовжує працювати над рівністю.

– Але важлива найголовніша складова – перемога. Щоб наші жінки могли повернутися з еміграції, працювати й отримувати гідні кошти на батьківщині, щоб відкривалися нові бізнеси, нам дуже потрібна перемога, – підкреслила перша леді.

Читайте також
Time 100 Next: одразу чотири українки увійшли до списку найвпливовіших людей світу
Україна попри війну працює над рівністю в оплаті праці для жінок – Зеленська на полях ГА ООН

Джерело: Офіс президента
Генасамблея ООН, Олена Зеленська
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Наступного тижня Зеленський відвідає Генасамблею ООН і зустрінеться з Байденом – ЗМІ
Володимир Зеленський і Джо Байден
Україна ініціює внесення псевдовиборів окупантів до резолюцій Генасамблеї ООН – МЗС
Україна попри війну працює над рівністю в оплаті праці для жінок – Зеленська на полях ГА ООН
Зеленська поділилася деталями третього Саміту перших леді і джентльменів
Олена Зеленська
Зеленського та першу леді прийняла королева Данії Маргрете II
Зеленський у королеви Данії
Україна отримає від Нідерландів 42 винищувачі F-16 – Зеленський
Зеленський і Марк Рютте

Завантаження

Ігри
Відео
Нас розстріляли прямо в машині: недитячі історії дітей, що тікали від війни

Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.

Христина Величанська
Приліт у Харкові 18.09.2023 | Зеленські у США | Новини Факти ICTV за 19.09.2023
Україна попри війну працює над рівністю в оплаті праці для жінок – Зеленська на полях ГА ООН
Обстріл Харкова 18.09.2023: окупанти вдарили по центру! Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Україна попри війну працює над рівністю в оплаті праці для жінок – Зеленська на полях ГА ООН
Вибори під час війни та тріумф на Іграх Нескорених | Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Україна попри війну працює над рівністю в оплаті праці для жінок – Зеленська на полях ГА ООН
У РФ дефіцит пального | Розпад Росії | Блекаут у жовтні | Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Україна попри війну працює над рівністю в оплаті праці для жінок – Зеленська на полях ГА ООН
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь