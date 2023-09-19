Україна попри війну працює над рівністю в оплаті праці для жінок – Зеленська на полях ГА ООН

Перша леді України Олена Зеленська на полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку розповіла про ситуацію з оплатою праці українських жінок.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

За словами Олени Зеленської, з початком війни на плечі жінок, особливо переселенок, лягло чимало турбот і проблем. Жінки взяли на себе навантаження в усіх сферах: вивозили дітей та стареньких родичів у безпечні місця. Більшість лікарів та вчителів – жінки. Здебільшого активістки волонтерського руху Україна також жінки.

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Та при цьому жінки стали більш вразливими, адже дуже часто втрачали робочі місця та бізнес. Більшу частину малого бізнесу в Україні тримали жінки, який у перші місяці війни дуже постраждав – крамниці, салони, фірми згоріли від російських обстрілів. І це продовжує відбуватися.

До того ж існує розрив у оплаті праці – на тих самих посадах жінки отримують менше за чоловіків. Хоча ця тенденція є в усьому світі. За різними даними, цей розрив подекуди сягає 25%.

Минулої п’ятниці уряд України затвердив національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні до 2030 року.

За словами Зеленської, у 2015 році різниця в оплаті між чоловіками та жінками становила 26%, а у 2021-му скоротилася до 18%. Та навіть під час війни держава продовжує працювати над рівністю.

– Але важлива найголовніша складова – перемога. Щоб наші жінки могли повернутися з еміграції, працювати й отримувати гідні кошти на батьківщині, щоб відкривалися нові бізнеси, нам дуже потрібна перемога, – підкреслила перша леді.

Джерело : Офіс президента

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