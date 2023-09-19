ВСУ в районе Бахмута разбили три элитные бригады армии РФ — ISW

Силы обороны Украины во время контрнаступательных операций к югу от Бахмута, в частности, в ходе освобождения Андреевки и Клещиевки разбили боевые подразделения 72 мотострелковой бригады (3-й армейский корпус), 31 гвардейской бригады ВДВ и 83 гвардейской бригады ВДВ РФ.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Командир батальона “ДНР” Восток Александр Ходаковский подтвердил, что командир 31 бригады ВДВ убит. 72 моторизованная бригада, скорее всего, потеряла боеспособность, хотя точный уровень потерь пока остается неясным. Стоит отметить, что в мае 2023 года ВСУ также разбили эту бригаду.

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Вышеуказанные подразделения ВДВ участвовали в контратаках на украинские войска в районе Бахмута. Если подтвердится полное уничтожение 31-й и 83-й бригад ВДВ РФ, то российскому командованию придется перебросить на юг от Бахмута подразделения другого относительно элитного соединения, отмечают аналитики.

Кроме того, в результате украинских контрнаступательных операций на Бахмутском направлении окружены оказались части двух дивизий ВДВ и еще одной бригады ВДВ, помимо 83-й и 31-й. Российское командование может принять решение о тактической передислокации, чтобы восполнить потери 83-й и 31-й бригад ВДВ.

Боковая передислокация оккупационных войск из других районов фронта будет свидетельствовать о том, что последние украинские контратаки привели к значительным потерям в армии РФ.

Ранее разведка Минобороны Великобритании сообщила, что оккупационное командование, вероятно, усилило 58 общевойсковую армию на Ореховском направлении в Запорожской области и находится в тяжелом положении, дополнительными воздушно-десантными подразделениями.

Источник : ISW

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