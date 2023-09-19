ЗСУ в районі Бахмута розбили три елітні бригади армії РФ – ISW

Сили оборони України під час контрнаступальних операцій на південь від Бахмута, зокрема, під час визволення Андріївки та Кліщіївки, розбили бойові підрозділи 72 мотострілецької бригади (3-й армійський корпус), 31 гвардійської бригади ПДВ і 83-ї гвардійської бригади ПДВ РФ.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Командир батальйону “ДНР” Восток Олександр Ходаковський підтвердив, що командира 31 бригади ВДВ убито. 72 моторизована бригада, найімовірніше, втратила боєздатність, хоча точний рівень втрат поки що залишається незрозумілим. Варто зазначити, що в травні 2023 року ЗСУ також розбили цю бригаду.

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Вищевказані підрозділи ВДВ брали участь у контратаках на українські війська в районі Бахмута. Якщо підтвердиться повне знищення 31-ї та 83-ї бригад ВДВ РФ, то російському командуванню доведеться перекинути на південь від Бахмута підрозділи іншого відносно елітного з’єднання, зазначають аналітики.

Крім того, внаслідок українських контрнаступальних операцій на Бахмутському напрямку оточеними виявилися частини двох дивізій ВДВ і ще однієї бригади ВДВ, крім 83-ї та 31-ї. Російське командування може ухвалити рішення про тактичну передислокацію, щоб заповнити втрати 83-ї та 31-ї бригад ВДВ.

Бічна передислокація окупаційних військ з інших районів фронту свідчитиме про те, що останні українські контратаки призвели до значних втрат в армії РФ.

Раніше розвідка Міноборони Великої Британії повідомила, що окупаційне командування, ймовірно, посилило 58 загальновійськову армію на Оріхівському напрямку в Запорізькій області та перебуває у важкому становищі, додатковими повітряно-десантними підрозділами.

Джерело : ISW

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