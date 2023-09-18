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РФ перебросила под Работино 10 тыс. “элитных” десантников — разведка Британии

проросійські окупанти
Фото: Getty Images

В течение последних двух недель РФ, вероятно, усилила 58 общевойсковую армию, которая сейчас находится на Ореховском направлении в Запорожской области и находится в тяжелом положении, дополнительными воздушно-десантными подразделениями.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании в утренней сводке 18 августа.

По ее данным, речь идет о как минимум пяти полках ВДВ из состава 7 и 76 дивизий, которые сосредоточены в нескольких километрах от прифронтового села Работино.

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— В полном составе такие силы должны насчитывать около 10 000 “элитных” десантников. Однако почти все подразделения, скорее всего, значительно не доукомплектованы. Командование ВДВ, вероятно, рассматривает текущую ситуацию как крайне неудовлетворительную, — считают в разведке.

Там отмечают, что РФ с начала большой войны пыталась восстановить воздушно-десантные войска как высокомобильную ударную силу для наступательных операций, однако ей приходится использовать “элиту” как линейную пехоту для усиления перенапряженных сухопутных войск.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 572-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Армия России, Война в Украине, Великобритания, Запорожская область, ВСУ, контрнаступ, Разведка, Російська агресія
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Наталья Луценко
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