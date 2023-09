РФ перебросила под Работино 10 тыс. “элитных” десантников — разведка Британии

В течение последних двух недель РФ, вероятно, усилила 58 общевойсковую армию, которая сейчас находится на Ореховском направлении в Запорожской области и находится в тяжелом положении, дополнительными воздушно-десантными подразделениями.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании в утренней сводке 18 августа.

По ее данным, речь идет о как минимум пяти полках ВДВ из состава 7 и 76 дивизий, которые сосредоточены в нескольких километрах от прифронтового села Работино.

— В полном составе такие силы должны насчитывать около 10 000 “элитных” десантников. Однако почти все подразделения, скорее всего, значительно не доукомплектованы. Командование ВДВ, вероятно, рассматривает текущую ситуацию как крайне неудовлетворительную, — считают в разведке.

Там отмечают, что РФ с начала большой войны пыталась восстановить воздушно-десантные войска как высокомобильную ударную силу для наступательных операций, однако ей приходится использовать “элиту” как линейную пехоту для усиления перенапряженных сухопутных войск.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 September 2023.

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 18, 2023