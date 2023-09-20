Возможен ли рост стоимости курортной недвижимости в Украине в 2023-2024 годах и какие объекты могут составить основу инвестиционного портфеля

В краткосрочной и среднесрочной перспективе западная часть Украины превратится в мощный центр внутреннего туризма. Галичина, Прикарпатье, Закарпатье, Буковина и другие регионы уже сейчас привлекают многих инвесторов.

К сожалению, часть морских курортов находятся во временной оккупации. Масштабное минирование водных площадей и прибрежных зон окончательно поставило на паузу развитие и деятельность почти всех курортов Юга Украины.

Спрос на отдых упал на всей территории нашего государства. Но положительные прогнозы все же сохраняются для западного региона.

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Попытаемся выяснить, как грамотно инвестировать в курортную недвижимость, на что в первую очередь обращать внимание во время выбора объекта.

Что будет со стоимостью курортной недвижимости на Западе Украины в ближайшие годы

Люди готовы платить за безопасность. Есть все основания предположить, что в ближайшие три-пять лет стоимость рекреационной недвижимости в западном регионе вырастет по меньшей мере в несколько раз.

Такие факторы, как возможное вступление в Европейский Союз и НАТО в ближайшем будущем, будут способствовать повышению стоимости земельных участков и недвижимости любого типа.

Стоимость строительства растет из-за ограниченности земельного ресурса и введения более жестких норм застройки. Вчерашние $300-400 за кв. м сегодня уже превратились в $400-500, а себестоимость отделки вообще находится в пределах $700-1 тыс. на ту же единицу площади.

Настроения покупателей и состояние рынка земли во время войны

Бизнес начинает приходить в себя от прошлогоднего шока полномасштабного вторжения. Уже сейчас цена кв. м в коттеджных городках увеличивается со скоростью 10-15% в год.

Только пять, максимум семь лет назад, стоимость на 100% укомплектованных апартаментов в курортном Буковеле была $1-$1,5 тыс. за кв. м. Сейчас эта сумма находится в пределах $2,5-5 тыс.

Перспективы инвестиций в западные регионы

После анализа нескольких десятков объектов мы пришли к выводу, что далеко не все застройщики дают конкретные прогнозы относительно доходности объектов в ближайшей перспективе. Даже несмотря на то, что курортная недвижимость западного региона Украины сегодня предусматривает высокую загруженность по умолчанию.

Традиционно более привлекательными для инвесторов считаются объекты с развитой инфраструктурой. Наличие бани, сауны, зоны отдыха, SPA, ресторана, детской площадки, пункта проката снаряжения и других дополнительных опций значительно повышает интерес потенциальных покупателей, арендаторов и другое.

Наиболее перспективными в этом плане считаются объекты, сотрудничающие с гостиничными операторами. В этом случае все будет сделано согласно заранее утвержденным техническим требованиям индустрии, а экономическая часть и доходность будут просчитаны по наиболее реалистичному сценарию.

Важно обратить внимание, что гостиничный оператор работает только с теми объектами, которые имеют реальные перспективы инвестиционной привлекательности и коммерческого развития, по крайней мере в ближайшие 5-10 лет.

Два подхода к инвестированию в курортную недвижимость

Пассивная тактика инвестирования в курортную недвижимость — сначала инвестор вкладывается в объект или в долю, а затем в последующие годы возвращает свои средства в денежной форме по частям, например, в течение пяти лет. Обычно это доход от аренды, пропорционально распределяемый между инвесторами по итогам года.

Это стабильная тактика с низким порогом входа от $10 тыс. Для дополнительной надежности рекомендуем выбирать объекты под контролем управляющих компаний.

Тактика перепродажи при инвестировании в курортную недвижимость — тактика быстрой прибыли через продажу ранее купленного объекта, например, на стадии частичной готовности, уже в виде готового бизнеса.

Пока темпы роста стоимости апарт-отелей значительно опережают аналогичные показатели коммерческой недвижимости и жилых домов. Благодаря этому тактика перепродажи может принести неплохие финансовые результаты в ближайшем будущем.

На что обращать внимание при выборе объекта для инвестиций

В первую очередь эксперты советуют смотреть на следующие показатели и факторы:

среднегодовая загрузка, например, даже в самом популярном Буковеле она составляет 55-60% в год;

средний чек — хорошо, если он будет $50 или выше при сохранении высокого уровня загрузки;

развитая собственная инфраструктура – ​​это козырь, благодаря которому ваш объект будет заполняться в первую очередь по сравнению с отелями конкурентов;

юридическая чистота всей документации на землю и сооружение;

состояние подъезда к локации и кто отвечает за его содержание;

видовые локации дороже, но и пользуются спросом среди туристов, следовательно, горные объекты труднее строить, но гораздо легче заполнять гостями;

при выборе финансовой модели убедитесь, что в часть прибыли, которую инвестор отдает на содержание, входят расходы на хозяйственную деятельность, уход за номером и маркетинг;

обязательно посмотрите на объект инвестирования как гость, задайте себе вопрос, остановились бы вы сами в таком комплексе;

минимальная доходность должна сохраняться на уровне 10%;

еще один признак надежного и стабильно работающего объекта – четко прописанные правила пользования недвижимостью.

Коттеджи – наиболее перспективная ниша для инвестирования

В последние 12 месяцев владельцы коттеджей возле известных курортов Карпат увеличили свой капитал минимум на 20%, и цены продолжат расти.

Наиболее привлекательной в сегменте традиционно считается недвижимость недалеко от Буковеля. Объекты в этой местности подходят для получения месячного пассивного дохода от аренды, а также для относительно быстрой и выгодной перепродажи.

Оптимальный вариант — выбрать объект под крылом управляющей компании, которая решает все организационные вопросы. Примерный средний доход от одного такого объекта достигает $25 тыс. в год.

Яркий пример места концентрации подобных объектов, который можно брать за условный ориентир для инвестора, — коттеджи TrueVille, построенные в центре Поляницы. Именно в этой местности идеальная экология сочетается с хорошо развитой инфраструктурой курортного Буковеля. А расстояние до ближайшего подъемника — всего 1,3 км.

Проект строительства по канадской технологии изначально планировали с учетом погодных особенностей Карпат.

Экстерьер в стиле барнхауса дополняют оригинальные интерьерные решения, новейшие инженерные системы, безупречная отделка изнутри, эргономичная и функциональная планировка внутреннего пространства.

Учитывая ситуацию в стране, особенно важно, что каждый дом в TrueVille полностью автономен, с собственным источником питания, а также системами водоотведения и водоснабжения.

На территории проложен высокоскоростной оптоволоконный интернет. Бесперебойный доступ предусмотрен благодаря работе терминала StarLink.

Из окон коттеджей открываются панорамные виды на горы. На территории работает ресторан, из окон которого тоже открываются завораживающие панорамы.

В коттеджном городке есть уютный бассейн с подогревом, доступ к просторным террасам для занятий йогой, отдыха и барбекю. В шаговой доступности ТРЦ и местные аптеки.

На объекте в режиме 24/7 работает охрана и ведется видеонаблюдение. Все дома оборудованы централизованной пожарной системой с гидрантом. Каждый объект застрахован у надежного страхователя.

Покупка коттеджа возле Буковеля на территории городка TrueVille позволяет включить в инвестиционный портфель в прибыльную недвижимость в перспективном и безопасном курортном регионе Украины.

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