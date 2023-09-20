Чи можливе зростання вартості курортної нерухомості в Україні у 2023-2024 роках і які об’єкти можуть становити основу інвестиційного портфеля

У короткостроковій і середньостроковій перспективі західна частина України перетвориться на потужний центр внутрішнього туризму. Галичина, Прикарпаття, Закарпаття, Буковина та інші регіони вже зараз приваблюють багатьох інвесторів.

На жаль, частина морських курортів перебувають у тимчасовій окупації. Масштабне мінування водних площ і прибережних зон остаточно поставило на паузу розвиток і діяльність майже всіх курортів півдня України.

Попит на відпочинок упав на всій території нашої держави. Але позитивні прогнози все ж зберігаються для західного регіону.

Зараз дивляться

Спробуємо з’ясувати, як грамотно інвестувати в курортну нерухомість, на що насамперед звертати увагу під час вибору об’єкта.

Що буде з вартістю курортної нерухомості на Заході України найближчими роками

Люди готові платити за безпеку. Є всі підстави припустити, що в найближчі три-п’ять років вартість рекреаційної нерухомості в західному регіоні зросте щонайменше в кілька разів.

Такі фактори, як можливий вступ до Європейського Союзу і НАТО в найближчому майбутньому, сприятимуть підвищенню вартості земельних ділянок і нерухомості будь-якого типу.

Вартість будівництва зростає через обмеженість земельного ресурсу і введення більш жорстких норм забудови. Вчорашні $300-400 за кв. м сьогодні вже перетворилися на $400-500, а собівартість оздоблення взагалі перебуває в межах $700-1 тис. на ту саму одиницю площі.

Настрої покупців і стан ринку землі під час війни

Бізнес починає оговтуватися від торішнього шоку повномасштабного вторгнення. Уже зараз ціна кв. м у котеджних містечках збільшується зі швидкістю 10-15% на рік.

Тільки п’ять, максимум сім років тому, вартість на 100% укомплектованих апартаментів у курортному Буковелі була $1-$1,5 тис. за кв. м. Зараз ця сума перебуває в межах $2,5-5 тис.

Перспективи інвестицій у західні регіони

Після аналізу кількох десятків об’єктів ми дійшли висновку, що далеко не всі забудовники дають конкретні прогнози щодо прибутковості об’єктів у найближчій перспективі. Навіть попри те, що курортна нерухомість західного регіону України сьогодні передбачає високу завантаженість за замовчуванням.

Традиційно більш привабливими для інвесторів вважаються об’єкти з розвиненою інфраструктурою. Наявність лазні, сауни, зони відпочинку, SPA, ресторану, дитячого майданчика, пункту прокату спорядження та інших додаткових опцій значно підвищує інтерес потенційних покупців, орендарів та інше.

Найперспективнішими в цьому плані вважаються об’єкти, які співпрацюють з готельними операторами. У цьому разі все буде зроблено згідно із заздалегідь затвердженими технічними вимогами індустрії, а економічна частина і прибутковість будуть прораховані за найбільш реалістичним сценарієм.

Важливо звернути увагу, що готельний оператор працює тільки з тими об’єктами, які мають реальні перспективи інвестиційної привабливості та комерційного розвитку, принаймні в найближчі 5-10 років.

Два підходи до інвестування в курортну нерухомість

Пасивна тактика інвестування в курортну – спочатку інвестор вкладається в об’єкт або в частку, а потім у наступні роки повертає свої кошти в грошовій формі частинами, наприклад, протягом п’яти років. Зазвичай це дохід від оренди, пропорційно розподілений між інвесторами за підсумками року.

Це стабільна тактика з низьким порогом входу від $10 тис. Для додаткової надійності рекомендуємо обирати об’єкти під контролем керуючих компаній.

Перепродаж тактика інвестування в курортну – тактика швидкого прибутку через продаж раніше купленого об’єкта, наприклад, на стадії часткової готовності, вже у вигляді готового бізнесу.

Поки що темпи зростання вартості апарт-готелів значно випереджають аналогічні показники комерційної нерухомості та житлових будинків. Завдяки цьому тактика перепродажу може принести непогані фінансові результати в найближчому майбутньому.

На що звертати увагу під час вибору об’єкта для інвестицій

Насамперед експерти радять дивитися на такі показники та чинники:

середньорічне завантаження, наприклад, навіть у найпопулярнішому Буковелі воно становить 55-60% на рік;

середній чек, добре, якщо він буде $50 або вище за умови збереження високого рівня завантаження;

розвинена власна інфраструктура – це козир, завдяки якому ваш об’єкт заповнюватиметься насамперед порівняно з готелями конкурентів;

юридична чистота всієї документації на землю і споруду;

стан під’їзду до локації та хто відповідає за його утримання;

видові локації дорожчі, але й мають попит серед туристів, отже, гірські об’єкти важче будувати, але набагато легше заповнювати гостями;

під час вибору фінансової моделі переконайтеся, що в частину прибутку, яку інвестор віддає на утримання, входять витрати на господарську діяльність, догляд за номером і маркетинг;

обов’язково подивіться на об’єкт інвестування як гість, поставте собі запитання, чи зупинилися б ви самі в такому комплексі;

мінімальна прибутковість має зберігатися на рівні 10%;

мінімальна прибутковість має зберігатися на рівні 10%; ще одна ознака надійного і стабільно працюючого об’єкта – чітко прописані правила користування нерухомістю.

Котеджі – найбільш перспективна ніша для інвестування

За останні 12 місяців власники котеджів біля відомих курортів Карпат збільшили свій капітал щонайменше на 20% і ціни продовжать зростати.

Найпривабливішою в сегменті традиційно вважається нерухомість недалеко від Буковеля. Об’єкти в цій місцевості підходять для отримання місячного пасивного доходу від оренди, а також для відносно швидкого та вигідного перепродажу.

Оптимальний варіант – вибрати об’єкт під крилом керуючої компанії, яка розв’язує організаційні питання. Приблизний середній дохід від одного такого об’єкта сягає $25 тис. на рік.

Яскравий приклад місця концентрації подібних об’єктів, який можна брати за умовний орієнтир для інвестора, – котеджі TrueVille, побудовані в центрі Поляниці. Саме в цій місцевості ідеальна екологія поєднується з добре розвиненою інфраструктурою курортного Буковеля. А відстань до найближчого витягу всього 1,3 км.

Проєкт будівництва за канадською технологією спочатку планували з урахуванням погодних особливостей Карпат.

Екстер’єр у стилі барнхауса доповнюють оригінальні інтер’єрні рішення, новітні інженерні системи, бездоганне оздоблення зсередини, ергономічне і функціональне планування внутрішнього простору.

З огляду на ситуацію в країні, особливо важливо, що кожен будинок у TrueVille повністю автономний, з власним джерелом живлення, а також системами водовідведення та водопостачання.

На території прокладено високошвидкісний оптоволоконний інтернет. Безперебійний доступ передбачений завдяки роботі термінала StarLink.

З вікон котеджів відкриваються панорамні види на гори. На території працює ресторан, з вікон якого теж відкриваються чарівні панорами.

У котеджному містечку є затишний басейн із підігрівом, доступ до просторих терас для занять йогою, відпочинку та барбекю. У кроковій доступності ТРЦ і місцеві аптеки.

На об’єкті в режимі 24/7 працює охорона і ведеться відеоспостереження. Усі будинки обладнані централізованою пожежною системою з гідрантом. Кожен об’єкт застрахований у надійного страхувальника.

Купівля котеджу біля Буковеля на території містечка TrueVille дає змогу включити до інвестиційного портфеля прибуткову нерухомість у перспективному та безпечному курортному регіоні України.

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