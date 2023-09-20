Плывут через реку, прячутся в полях: с начала сентября на Закарпатье поймали почти 250 уклонистов

На Закарпатье за считанные метры до зеленой границы пограничники ежедневно обнаруживают немало уклонистов, которые пытаются незаконно покинуть территорию Украины. Кого-то ловят даже не впервые.

С начала сентября служащие Мукачевского отряда задержали уже почти 250 мужчин, которые стремились нелегально попасть в Европу в обход официальных пунктов пропуска. 20 из них обнаружили вчера, а 16 — уже сегодня.

Это не только закарпатцы, но и жители со всех регионов страны. Все эти задержанные мужчины — призывного возраста от 18 до 60 лет. Они имеют ограничения в пересечении государственной границы Украины во время действия военного положения. Однако это не останавливает их. Они придумывают различные способы для побега из страны.

Сейчас смотрят

Большинство из задержанных пытались нелегально покинуть пределы нашего государства на украинско-румынском участке границы. Меньше — на венгерском. Одни идут пешком, других подвозят к зеленому участку границы местные проводники. Они и указывают нарушителям направление движения.

Часть уклонистов самостоятельно заранее прокладывает себе нелегальный маршрут, ориентируется по онлайн-картам, приближается к границе через лес и кукурузные поля. Кто-то пытается переплыть реку Тиса, посередине русла которой пролегает граница с соседней Румынией.

— Вчера пограничники помешали незаконно попасть в страны ЕС группе мужчин со всей Украины. Между нарушителями были две женщины и один несовершеннолетний. Первых пятерых нарушителей задержали военнослужащие отдела Дьяково. Они шли в сторону границы. Заметив военнослужащих, пустились наутек и пытались спрятаться в поле между кукурузой, — рассказала Фактам ICTV спикер Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

Еще пятерых нарушителей задержали в 200 м от украинско-венгерской границы пограничники отдела Лужанка. Другие уклонисты попались в руки пограничных нарядов отделов Вилок, Косино, Деловое и Тячев.

Они — жители Львовской, Киевской и Харьковской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областей. Задержанные женщины — с Закарпатья. Они могли быть проводницами уклонистов от мобилизации или тоже мечтали незаконно попасть в Европу. Это устанавливают оперативники.

Движение неизвестных в направлении государственной границы фиксируют с помощью фотоловушек. В район срабатывания камеры пограничники сразу же высылают дополнительные наряды с розыскными собаками.

Охрана государственной границы в пределах Закарпатья усилена. Военнослужащие Мукачевского отряда используют пилотную и беспилотную авиацию, чтобы уменьшить количество попыток незаконно пересекать границы нашей страны.

— Охрана границы усилена курсантами Национальной академии Государственной пограничной службы Украины. Они стажируются на участках западных рубежей. Имеют возможность практически отработать навыки выявления и задержания нарушителей, — добавляет Леся Федорова.

Уклонистов, которые пытаются избежать мобилизации и нелегально пересечь границу, пока не уменьшается. На всех задержанных на Закарпатье составлены протоколы об административном правонарушении. Дела пограничники направили в суд.

— Нарушители будут отвечать по статье 204-1 КУоАП Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины. Сейчас оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконной переправки мужчин через границу, — говорит спикер Мукачевского отряда.

Однако ответственность за попытку незаконного пересечения границы уклонистов, похоже, не пугает, поскольку она слабая. Нарушителям грозит только штраф — от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн, или арест на 15 суток.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.