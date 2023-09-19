Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Разбитые авто и много “скорых”: на выезде из Киева произошло масштабное ДТП
Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
ПВО уничтожила все выпущенные россиянами дроны и 6 из 10 ракет – Воздушные силы
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

”Тяжелые диагнозы” для уклонистов: задержаны заместитель военкома в Херсоне и глава ВВК на Прикарпатье

“Тяжелые диагнозы” для уклонистов: задержаны заместитель военкома в Херсоне и глава ВВК на Прикарпатье
Фото: СБУ

В Службе безопасности Украины заявили о задержании заместителя Херсонского военкома и главы военно-врачебной комиссии в Ивано-Франковской области, которые зарабатывали на уклонистах. Теперь злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Херсонская область

По данным СБУ, в Херсоне задержан заместитель начальника военкомата, который помогал военнообязанным откосить от призыва с помощью поддельных документов. Он оценивал коррупционные услуги от $4,5 тыс. до $6 тыс. Цена зависела от того, насколько это было срочным вопросом для уклониста.

Заместитель начальника военкомата снимал мужчин с воинского учета, делая отметки в личных делах клиентов о якобы непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Это дало возможность мужчинам незаконно выехать из Украины.

Сейчас смотрят

Он привлек посредника, который подыскивал клиентов и передавал от них деньги. Обоих злоумышленников задержали на горячем, когда те получали очередную взятку. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УКУ (Принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом), избрана мера пресечения — удерживание под стражей.

Ивано-Франковская область

На Прикарпатье глава одной из районных военно-врачебных комиссий продавал уклонистам фиктивные справки об отсрочке призыва из-за якобы плохого состояния здоровья. Он записывал в заключения медосмотра клиентов “тяжелые диагнозы”.

По данным СБУ, средняя сумма за фиктивный диагноз составляла около $2 тыс. с одного гражданина Украины. В Службе безопасности Украины не уточняют, скольким уклонистам удалось выехать за границу благодаря этим незаконным схемам.

Ему сообщили о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса) и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УКУ). Должностным лицам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также
В гидрокостюмах вброд через реку: харьковчанин переправлял уклонистов в Молдову
“Тяжелые диагнозы” для уклонистов: задержаны заместитель военкома в Херсоне и глава ВВК на Прикарпатье

Источник: СБУ
Ивано-Франковская область, боротьба з корупцією, Война в Украине, військовослужбовці, Деньги, Корупціонери, Корупция, мобілізація, Новости Херсона, СБУ, Херсон, Херсонская область, Херсонщина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Еврокомиссии хотят продлить защиту для украинцев еще на год
Українські біженці у Варшаві
Трибуна для политических речей: что такое Генассамблея ООН и какова ее функция
Генасамблея ООН
Шмыгаль рассказал о трех антикоррупционных решениях, принятых сегодня
Денис Шмигаль
Это стыдно: Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН
Зеленський
Выступление в ООН и встреча с Байденом: что известно о визите Зеленского в США
Володимир та Олена Зеленські

Загрузка

Игры
Видео
Нас расстреляли прямо в машине: недетские истории детей, бежавших от войны

От рук российских террористов в Украине погибли уже более 500 детей. Более 1100 считают пропавшими без вести и такое же количество несовершеннолетних получили ранения в результате боевых действий. На глазах наших детей русские военные совершают самые страшные зверства: насилуют, убивают родителей, друзей. Воспоминания о пережитых ужасах маленькие украинцы часто записывают на бумаге, рисуют войну на картинах, монтируют собственное кино с видео, которое осталось в детских телефонах.

Кристина Величанская
Прилет в Харькове 18.09.2023 | Зеленские в США Новости Факты ICTV за 19.09.2023
“Тяжелые диагнозы” для уклонистов: задержаны заместитель военкома в Херсоне и глава ВВК на Прикарпатье
Обстрел Харькова 18.09.2023: оккупанты ударили по центру! Новости Факты ICTV за 18.09.2023
“Тяжелые диагнозы” для уклонистов: задержаны заместитель военкома в Херсоне и глава ВВК на Прикарпатье
Выборы во время войны и триумф на Играх Непокоренных | Новости Факты ICTV за 18.09.2023
“Тяжелые диагнозы” для уклонистов: задержаны заместитель военкома в Херсоне и глава ВВК на Прикарпатье
В РФ дефицит бензина | Распад России Блэкаут в октябре | Новости Факты ICTV за 18.09.2023
“Тяжелые диагнозы” для уклонистов: задержаны заместитель военкома в Херсоне и глава ВВК на Прикарпатье
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь