”Тяжелые диагнозы” для уклонистов: задержаны заместитель военкома в Херсоне и глава ВВК на Прикарпатье

В Службе безопасности Украины заявили о задержании заместителя Херсонского военкома и главы военно-врачебной комиссии в Ивано-Франковской области, которые зарабатывали на уклонистах. Теперь злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Херсонская область

По данным СБУ, в Херсоне задержан заместитель начальника военкомата, который помогал военнообязанным откосить от призыва с помощью поддельных документов. Он оценивал коррупционные услуги от $4,5 тыс. до $6 тыс. Цена зависела от того, насколько это было срочным вопросом для уклониста.

Заместитель начальника военкомата снимал мужчин с воинского учета, делая отметки в личных делах клиентов о якобы непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Это дало возможность мужчинам незаконно выехать из Украины.

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Он привлек посредника, который подыскивал клиентов и передавал от них деньги. Обоих злоумышленников задержали на горячем, когда те получали очередную взятку. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УКУ (Принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом), избрана мера пресечения — удерживание под стражей.

Ивано-Франковская область

На Прикарпатье глава одной из районных военно-врачебных комиссий продавал уклонистам фиктивные справки об отсрочке призыва из-за якобы плохого состояния здоровья. Он записывал в заключения медосмотра клиентов “тяжелые диагнозы”.

По данным СБУ, средняя сумма за фиктивный диагноз составляла около $2 тыс. с одного гражданина Украины. В Службе безопасности Украины не уточняют, скольким уклонистам удалось выехать за границу благодаря этим незаконным схемам.

Ему сообщили о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса) и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УКУ). Должностным лицам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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