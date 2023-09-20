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Україна
Світлана Ковбиця, Журналістка Факти ICTV
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Пливуть через річку, ховаються у полях: з початку вересня на Закарпатті зловили майже 250 ухилянтів

Пливуть через річку, ховаються у полях: з початку вересня на Закарпатті зловили майже 250 ухилянтів
Фото: Держприкордонслужба

На Закарпатті за лічені метри до зеленого кордону прикордонники щодня виявляють чимало ухилянтів, які намагаються незаконно покинути територію України. Когось ловлять навіть не вперше.

З початку вересня службовці Мукачівського загону затримали вже майже 250 чоловіків, які прагнути нелегально потрапити до Європи в обхід офіційних пунктів пропуску. 20 із них виявили вчора, а 16 – вже сьогодні.

Це не лише закарпатці, а й жителі з усіх регіонів країни. Усі ці затримані чоловіки – призовного віку від 18 до 60 років. Вони мають обмеження у перетині державного кордону України під час дії воєнного стану. Однак це не зупиняє їх. Вони вигадують різні способи для втечі з країни.

Зараз дивляться

Більшість із затриманих намагалися нелегально покинути межі нашої держави на українсько-румунській ділянці кордону. Менше – на угорській. Одні йдуть пішки, інших підвозять до зеленої ділянки кордону місцеві провідники. Вони і вказують порушникам напрямок руху.

Частина ухилянтів самотужки заздалегідь прокладає собі нелегальний маршрут, орієнтується за онлайн-картами, наближається до кордону через ліс і кукурудзяні поля. Хтось намагається перепливти річку Тиса, посередині русла якої пролягає кордон із сусідньою Румунією.

– Вчора прикордонники завадили незаконно потрапити до країн ЄС групі чоловіків з усієї України. Між порушниками були дві жінки та один неповнолітній. Перших п’ятьох порушників затримали військовослужбовці відділу Дякове. Вони йшли у бік кордону. Помітивши військовослужбовців, далися навтьоки й намагалися сховатися у полі між кукурудзою, – розповіла Фактам ICTV речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

Ще п’ятьох порушників затримали за 200 м від українсько-угорського кордону прикордонники відділу Лужанка. Інші ухилянти попалися до рук прикордонних нарядів відділів Вилок, Косино, Ділове та Тячів.

Вони – жителі Львівської, Київської та Харківської областей, Дніпропетровщини та Івано-Франківщини. Затримані жінки – з Закарпаття. Вони могли бути провідницями ухилянтів від мобілізації або теж мріяли незаконно потрапити до Європи. Це встановлюють оперативники.

Рух невідомих у напрямку державного кордону фіксують за допомогою фотопасток. У район спрацювання камери прикордонники одразу ж висилають додаткові наряди з розшуковими собаками.

Пливуть через річку, ховаються у полях: з початку вересня на Закарпатті зловили майже 250 ухилянтів

Фото: Мукачівський прикордонний загін

Охорону державного кордну у межах Закарпаття посилено. Військовослужбовці Мукачівського загону використовують пілотну і безпілотну авіацію, щоб зменшити кількість спроб незаконно перетинати межі нашої країни.

– Охорону кордону посилено курсантами Національної академії Державної прикордонної служби України. Вони стажуються на ділянках західних рубежів. Мають можливість практично відпрацювати навички виявлення на затримання порушників, – додає Леся Федорова.

Ухилянтів, які намагаються уникнути мобілізації та нелегально перетнути кордон, поки що не меншає. На усіх затриманих на Закарпатті складено протоколи про адміністративне правопорушення. Справи прикордонники скерували до суду.

Пливуть через річку, ховаються у полях: з початку вересня на Закарпатті зловили майже 250 ухилянтів

Фото: Мукачівський прикордонний загін

– Порушники відповідатимуть за статтею 204-1 КУпАП Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконного переправлення чоловіків через кордон, – каже речниця Мукачівського загону.

Однак відповідальність за спробу незаконного перетину кордону ухилянтів, схоже, не лякає, оскільки вона слабка. Порушникам загрожує лише штраф – від 3,4 тис. до 8,5 тис. грн, або арешт на 15 діб.

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Війна в Україні, Закарпатська область, Закарпаття, Кордони України, мобілізація, Прикордонники
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