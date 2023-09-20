Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування
Терміново
На Хмельниччині уламки ракет впали на колію та територію підприємства
Під час виконання бойового завдання загинув боксер Андрій Огородник
ТЦК матимуть мобільні військовозобов’язаних: у Раді зареєстровано закон про е-реєстр
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Закладено 2 млрд грн у проєкті бюджету: Україна компенсуватиме аграріям витрати на розмінування

Закладено 2 млрд грн у проєкті бюджету: Україна компенсуватиме аграріям витрати на розмінування
Фото: Pexels

У проєкт державного бюджету України на 2024 рік заклали близько 2 млрд грн на компенсацію для витрат аграріїв на розмінування територій, які опинилися під окупацією чи там тривали бойові дії.

Про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко під час брифінгу в Житомирській області. За її словами, наразі відомство ухвалює механізм відшкодування витрат на розмінування родючих земель.

Свириденко пояснила, що для отримання компенсації аграрії мають співпрацювати з сертифікованими операторами розмінування. За даними з відкритих джерел, зараз таких операторів – 16, ще 26 поки що проходять сертифікацію.

Зараз дивляться

На думку очільниці Міністерства економіки, ця ініціатива допоможе змотивувати аграріїв використовувати безпечні та надійні способи розмінування сільгоспземель, а також значно полегшить тягар економічних витрат.

За актуальною інформацією Міністерства оборони, на території України щонайменше 470 тис. га сільськогосподарських земель підлягають обстеженню та розмінуванню у деокупованих населених пунктах.

Читайте також
Чи постраждає ринок України у разі можливого ембарго на продукцію з Польщі – пояснення
Закладено 2 млрд грн у проєкті бюджету: Україна компенсуватиме аграріям витрати на розмінування

Аграрії, Війна в Україні, держбюджет, Земля, Мінування, Розмінування Донбасу, Сільське господарство, Юлія Свириденко
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Внаслідок обстрілу Львова загинув доброволець, який нещодавно повернувся з війни
Закладено 2 млрд грн у проєкті бюджету: Україна компенсуватиме аграріям витрати на розмінування
За місяць спецпризначенці СБУ Білі вовки знищили 56 одиниць техніки РФ і 50 окупантів
СБУ
У МЗС Польщі викликали посла України через заяви Зеленського. У Києві закликали відкинути емоції
Закладено 2 млрд грн у проєкті бюджету: Україна компенсуватиме аграріям витрати на розмінування
У Луганську вантажівка окупантів розчавила цивільне авто на дорозі
окупанти розчавили машину в Луганську
Чи постраждає ринок України у разі можливого ембарго на продукцію з Польщі – пояснення
Закладено 2 млрд грн у проєкті бюджету: Україна компенсуватиме аграріям витрати на розмінування

Завантаження

Ігри
Відео
Розпад РФ гарантовано: аналітики назвали головні сценарії розвитку подій

Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.

Поліна Спасенко
На Росії знову впав Су-34 | Результати Рамштайн | Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Закладено 2 млрд грн у проєкті бюджету: Україна компенсуватиме аграріям витрати на розмінування
В Сочі палає Роснафта, а в Нагірному Карабасі припинили вогонь? Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Закладено 2 млрд грн у проєкті бюджету: Україна компенсуватиме аграріям витрати на розмінування
Атака Шахедів на Кременчук та застосування РФ нової ракети! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Закладено 2 млрд грн у проєкті бюджету: Україна компенсуватиме аграріям витрати на розмінування
Кліщіївки вже немає, а Часів Яр методично знищують: репортаж з передової
Закладено 2 млрд грн у проєкті бюджету: Україна компенсуватиме аграріям витрати на розмінування
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь