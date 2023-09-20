Закладено 2 млрд грн у проєкті бюджету: Україна компенсуватиме аграріям витрати на розмінування
У проєкт державного бюджету України на 2024 рік заклали близько 2 млрд грн на компенсацію для витрат аграріїв на розмінування територій, які опинилися під окупацією чи там тривали бойові дії.
Про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко під час брифінгу в Житомирській області. За її словами, наразі відомство ухвалює механізм відшкодування витрат на розмінування родючих земель.
Свириденко пояснила, що для отримання компенсації аграрії мають співпрацювати з сертифікованими операторами розмінування. За даними з відкритих джерел, зараз таких операторів – 16, ще 26 поки що проходять сертифікацію.
На думку очільниці Міністерства економіки, ця ініціатива допоможе змотивувати аграріїв використовувати безпечні та надійні способи розмінування сільгоспземель, а також значно полегшить тягар економічних витрат.
За актуальною інформацією Міністерства оборони, на території України щонайменше 470 тис. га сільськогосподарських земель підлягають обстеженню та розмінуванню у деокупованих населених пунктах.
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