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Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Это мы — Киевская Русь. Наши предки Москву жгли: Буданов об искажении истории Кремлем

Кирило Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны  Украины Кирилл Буданов в интервью журналисту Дмитрию Комарову выразил возмущение тем, как российские террористы используют кремлевские методы во время оккупации других территорий. Он отметил, что эта стратегия начинается с попытки исказить историю регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки МО.

По словам Буданова, одним из ключевых инструментов террористов во время оккупации является подмена реальности, которая начинается с изменения истории.

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– Они начинают искусственно придумывать историю для регионов. Рассказывают, что их истории не существует, она неправильная, что все это исторически российские земли, что нет там таких народов, — отметил начальник ГУР.

Он заявил, что Украина имеет богатое наследие, которое происходит со времен Киевской Руси, и важно не допустить искажения этой истории. Поэтому так важно вернуть свою историю во время войны

– Это мы – Киевская Русь. Отсюда все пошло. Это наши предки и Москву жгли в свое время. Русь в те времена в Константинополь заходила. Нам надо вернуть свою историю, а она — славная, – подчеркнул Буданов.

После начала полномасштабного вторжения российские террористы ввели в учебных заведениях Разговор о важном, где детям промывают мозги историями об “украинских нацистах” и “ультранационалистическом государстве”, пытаясь таким образом оправдать собственноручно развязанную войну.

В заявлении Европейской комиссии утверждалось о том, что госаппарат России искажает историю и распространяет теории заговора с целью отравить демократию злонамеренной дезинформацией.

В частности террористы завезли в оккупацию тонны пропагандистской макулатуры среди которых, например, учебники с российской псевдоисторией для средних школ.

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Источник: ГУР
Історія України, Кирилл Буданов, Разведка
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