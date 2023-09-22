Це ми – Київська Русь. Наші пращури Москву палили: Буданов про спотворення історії Кремлем

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Кирило Буданов, в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову висловив обурення тим, як російські терористи використовують кремлівські методи під час окупації інших територій. Він наголосив, що ця стратегія починається зі спроби спотворити історію регіонів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки МО.

За словами Буданова, одним із ключових інструментів терористів під час окупації є підміна реальності, що розпочинається зі зміни історії.

Зараз дивляться

– Вони починають штучно вигадувати історію для регіонів. Розповідають, що їхньої історії не існує, вона неправильна, що все це – історично російські землі, що немає там таких народів, – пояснив начальник ГУР.

Буданов наголосив, що важливо повернути свою історію під час війни. Він наголосив, що Україна має багату спадщину, яка походить від часів Київської Русі, тож важливо не допустити спотворення цієї історії.



– Це ми – Київська Русь. Звідси все пішло. Це наші пращури і Москву палили свого часу. Русь у ті часи в Константинополь заходила. Нам треба повернути свою історію, а вона – славетна, – наголосив Буданов.

Після початку повномасштабного вторгнення російські терористи запровадили в навчальних закладах Розмови про важливе, на яких дітям промивають мізки історіями про “українських нацистів” і “ультранаціоналістичну державу”, намагаючись у такий спосіб виправдати власноруч розв’язану війну.

У заяві Європейської комісії стверджувалося про те, що держапарат Росії спотворює історію і поширює теорії змови з метою отруїти демократію зловмисною дезінформацією.

Зокрема терористи завезли в окупацію тонни пропагандистської макулатури серед яких, наприклад, підручники з російською псевдоісторією для середніх шкіл.

Джерело : ГУР

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