Экс-руководителю филиала Приватбанка сообщили о подозрении в деле Коломойского

В Украине сообщили о подозрении бывшему руководителю столичного филиала Приватбанка. Чиновник входил в группу, которую олигарх Игорь Коломойский создал для незаконного присвоения 5,8 млрд грн.

По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности, в период с 2013 до 2014 годов Коломойский создал группировку, которая состояла из сотрудников банка, где он был учредителем и акционером.

В это время они позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные взносы наличных в кассу банка, хотя на самом деле никаких взносов финансовое учреждение не получало. Благодаря этой схеме он смог заработать 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более $700 млн.

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Затем эти псевдовзносы были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами. Он рассчитывался ими в своей предпринимательской деятельности, чтобы легализовать виртуальные активы.

В частности, отдавал как займы и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка. Экс-руководителю филиала Приватбанка сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);

ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (Легализация средств, полученных преступным путем).

Сейчас бывшему руководителю филиала Приватбанка избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Источник : СБУ

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