Екскерівнику філії Приватбанку повідомили про підозру в справі Коломойського

В Україні повідомили про підозру колишньому керівнику столичної філії Приватбанку. Посадовець входив в групу, яку олігарх Ігор Коломойський створив для незаконного привласнення 5,8 млрд грн.

За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки, у період з 2013 до 2014 року Коломойський створив угруповання, яке складалося зі співробітників банку, де він був засновником та акціонером.

У цей час вони дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні внески готівки у касу банку, хоча насправді ніяких внесків фінансова установа не отримувала. Завдяки цій схемі він зміг заробити 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад $700 млн.

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Потім ці псевдовнески були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами. Він розраховувався ними у своїй підприємницькій діяльності, щоб легалізувати віртуальні активи.

Зокрема, віддавав як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку. Екскерівнику філії Приватбанку повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їхнього виготовлення);

ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);

ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (Легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

Наразі колишньому керівнику філії Приватбанку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування.

Джерело : СБУ

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