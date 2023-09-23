Буданов рассказал, как ВСУ будут возвращать Бахмут

Глава Главного управления разведки, генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что Сили обороны Украины освободят Бахмут.

Об этом Буданов рассказал в интервью The War Zone.

По его словам, контрнаступление ВСУ на юге будет продолжаться до тех пор, пока у нас есть ресурсы. Параллельно проводятся операции по деоккупации Бахмута.

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Недавно ВСУ вернули себе Клещиевку – вроде бы небольшой участок земли, но он находится на холме, с которого открывается вид на всю остальную местность.

Следующий шаг Сил обороны Украины — отрезать все пути снабжения, идущие в Бахмут.

На практике угранская операция будет похожа на российскую, которую оккупанты использовали для взятия Бахмута. Единственное отличие заключается в том, что россияне проводили штурмовые атаки на город, что приводило к очень большим потерям в живой силе.

– Мы этого делать не будем, а попытаемся взять город в кольцо и только после того, как он будет взят, войдем в город, – сказал глава ГУР.

По словам Кирилла Буданова, операция вокруг Бахмута направлена на то, чтобы сковать российские силы и не дать им усилить бердянскую и мелитопольскую линии.

На Бахмутском направлении Сили обороны получили хороший результат, отмечает глава ГУР. Например, недавно россияне перебросили туда свои единственные резервные силы — недосформированную 25 армию.

– Сейчас она передислоцирована примерно на север от Бахмута, и именно там будет похоронена.

Сейчас 25 армия насчитывает около 15 тысяч человек. Но угроза потери Бахмута заставляет российское командование все время перебрасывать в этот район все новые и новые силы, оттягивая их с других направлений, например, с Юга.

Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

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