Буданов розповів, як ЗСУ повертатимуть Бахмут

Очільник Головного управління розвідки, генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що Сили оборони України звільнять Бахмут.

Про це Буданов розповів в інтерв’ю The War Zone.

За його словами, контрнаступ ЗСУ на Півдні триватиме доти, доки в нас є ресурси. Паралельно проводяться операції із деокупації Бахмута.

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Нещодавно ЗСУ повернули собі Кліщіївку – начебто невелика ділянка землі, але вона розташована на пагорбі, з якого відкривається вид на всю іншу місцевість.

Наступний крок Сил оборони України – відрізати всі шляхи постачання, що йдуть у Бахмут.

На практиці українська операція буде схожа на російську, яку окупанти використовували для взяття Бахмута. Єдина відмінність полягає в тому, що росіяни проводили штурмові атаки на місто, а це призводило до дуже великих втрат у живій силі.

– Ми цього робити не будемо, а спробуємо взяти місто в кільце і тільки після того, як воно буде взяте, увійдемо в місто, – сказав керівник ГУР.

За словами Кирила Буданова, операція навколо Бахмута спрямована на те, щоб скувати російські сили і не дати їм посилити бердянську та мелітопольську лінії.

На Бахмутському напрямку Сили оборони отримали хороший результат, зазначає очільник ГУР. Наприклад, нещодавно росіяни перекинули туди свої єдині резервні сили – недосформовану 25 армію.

– Наразі вона передислокована приблизно на північ від Бахмута, тож саме там і буде похована.

Зараз 25 армія налічує близько 15 тисяч осіб. Але загроза втрати Бахмута змушує російське командування весь час перекидати в цей район дедалі нові й нові сили, відтягуючи їх з інших напрямків, наприклад, з Півдня.

Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

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