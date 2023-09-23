Станут более массированными: эксперт об ударах по объектам РФ в Крыму
Нынешние удары по военным объектам РФ во временно оккупированном Крыму являются точечными. Но они станут более массированными при приближении Вооруженных сил Украины к административной границе полуострова.
Такое мнение выразил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в эфире телемарафона Єдині новини.
Он объяснил, что сейчас ВСУ уничтожают важные объекты РФ, которые оккупанты могут использовать для нанесения террористических ударов по Украине. Также происходят удары, разрушающие логистику российских войск.
– Все это сейчас точечно, это действия точечного характера. Но они создают условия для обозримого будущего, когда Силы обороны Украины выйдут к административной границе временно оккупированного Крыма. И вот тогда начнется совсем другой сценарий огневого воздействия: более массированный и эффективно количественный, — подчеркнул Коваленко.
Он добавил, что с политической точки зрения нынешние удары по объектам РФ в Крыму – это, в первую очередь, унижение оккупантов.
Эксперт обратил внимание, что оккупированный полуостров насыщен российскими системами ПВО. Больше их только в Московской области РФ.
И, несмотря на такое количество ПВО, ракеты попали в штаб Черноморского флота РФ в Севастополе.
– В первую очередь это репутационные удары, позор. А во-вторых, мы помним, как Медведев заявил, что если что-то произойдет в Крыму, то сразу будет “зеркальная реакция” и тому подобное. Ну, я вижу, что в Крыму это уже стабильная тенденция, что постоянно что-то происходит. Это подчеркивает немощь РФ по каким-то, как они любят говорить, “зеркальным действиям”, — добавил Коваленко.
Ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе произошел днем 22 сентября. По данным Сил спецопераций ВСУ, там как раз собралось на совещание руководство флота.
По информации украинской военной разведки, погибли по меньшей мере 9 оккупантов, 16 получили ранения. Несколько российских генералов находятся в тяжелом состоянии.
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