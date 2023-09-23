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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Стануть більш масованими: експерт про удари по об’єктах РФ у Криму

Крим - інсталяція
Фото: УНІАН

Нинішні удари по військових об’єктах РФ у тимчасово окупованому Криму є точковими. Але вони стануть більш масованими при наближенні Збройних сил України до адміністративної межі півострова.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він пояснив, що зараз ЗСУ знищують важливі об’єкти РФ, які окупанти можуть використовувати для завдання терористичних ударів по Україні. Також відбуваються удари, які руйнують логістику російських військ.

Зараз дивляться

– Все це зараз точково, це дії точкового характеру. Але вони створюють умови для недалекого майбутнього, коли Сили оборони України вийдуть до адміністративної межі тимчасово окупованого Криму. І ось тоді розпочнеться зовсім інший сценарій вогневого впливу: більш масований та більш ефективно кількісний, – наголосив Коваленко.

Він додав, що з політичної точки зору нинішні удари по об’єктах РФ у Криму – це в перше чергу приниження окупантів.

Експерт звернув увагу, що окупований півострів насичений російськими системами ППО. Більше їх лише у Московській області РФ.

І попри таку кількість ППО, ракети влучили в штаб Чорноморського флоту РФ в Севастополі.

– У першу чергу це репутаційні удари, ганьба. А по-друге, ми пам’ятаємо, як Медведєв заявив, що якщо щось станеться в Криму, то одразу буде “дзеркальна реакція” і тому подібне. Ну, я бачу, що в Криму це вже стабільна тенденція, що постійно щось відбувається. Це підкреслює неміч РФ по якихось, як вони люблять казати, “дзеркальних діях”, – додав Коваленко.

Ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі стався вдень 22 вересня. За даними Сил спецоперацій ЗСУ, там якраз зібралося на нараду керівництво флоту.

За інформацією української воєнної розвідки, загинули щонайменше 9 окупантів, 16 зазнали поранень. Кілька російських генералів перебувають у важкому стані.

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Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Крим, Олександр Коваленко, ракетний удар
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