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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Россияне переодеваются в военную форму ВСУ — спикер Таврического направления

проросійські окупанти
Фото: Getty Images

На Таврическом направлении российские оккупанты переодеваются в военную форму украинских защитников.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона Єдині новини.

— Россияне цинично продолжают нарушать правила ведения войны. Кроме постоянного террора гражданского населения, также фиксируются случаи переодевания врага в украинскую военную форму и ведения в таком виде боевых действий, — уточнил он.

В целом, рассказывая о ситуации на фронте, Штупун отметил, что враг в очередной раз пытался прорваться в районах Северного и Авдеевки, не оставляя попыток окружить этот город, а также атаковать Марьинку и продвигаться в районе Победы.

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— За минувшие сутки зафиксировано 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций… На Шахтерском направлении наши защитники продолжают стойко удерживать оборону. На Мелитопольском — продолжается наступательная операция, в частности в районе Вербового мы потихоньку вытесняем противника, — добавил он.

По его словам, продолжается мощная контрбатарейная борьба вдоль всей линии соприкосновения — только за неделю Силы обороны уничтожили 46 артсистем и минометов, еще 25 повредили.

— Общие потери врага за минувшие сутки достигли 159 человек. Уничтожено 39 единиц военной техники, в том числе один танк, шесть ББМ, столько же артсистем, 27 БпЛА разного типа, два автомобиля, единицу спецтехники и три склада боеприпасов, — подытожил Штупун.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 578-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Армия России, Война в Украине, Донецкая область, Запорожская область, ВСУ, Луганская область, Російська агресія
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