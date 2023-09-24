Росіяни перевдягаються у військову форму ЗСУ – речник Таврійського напрямку

На Таврійському напрямку російські окупанти перевдягаються у військову форму українських захисників.

Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун у ефірі телемарафону Єдині новини.

– Росіяни цинічно продовжують порушувати правила ведення війни. Окрім постійного терору цивільного населення, також фіксуються випадки перевдягання ворога в українську військову форму та ведення у такому вигляді бойових дій, – уточнив він.

Загалом розповідаючи про ситуацію на фронті, Штупун наголосив, що ворог вкотре намагався прорватися в районах Сєверного та Авдіївки, не полишаючи спроб оточити це місто, а також атакувати Мар’їнку і просуватися в районі Побєди.

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– За минулу добу зафіксовано 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій… На Шахтарському напрямку наші захисники продовжують стійко утримувати оборону. На Мелітопольському – триває наступальна операція, зокрема в районі Вербового ми потихеньку витісняємо противника, – додав він.

За його словами, триває потужна контрбатарейна боротьба уздовж всієї лінії зіткнення – лише за тиждень Сили оборони знищили 46 артсистем та мінометів, ще 25 пошкодили.

– Загальні втрати ворога за минулу добу сягнули 159 осіб. Знищено 39 одиниць військової техніки, зокрема один танк, шість ББМ, стільки ж артсистем, 27 БпЛА різного типу, два автомобілі, одиниця спецтехніки і три склади боєприпасів, – підсумував Штупун.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 578-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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