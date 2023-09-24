ВСУ за сутки приземлили 21 вражеский БпЛА и сожгли 23 артсистемы – Генштаб

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 74 единицы вражеского вооружения и ликвидировали 390 российских оккупантов.

Потери РФ на 24 сентября 2023

личного состава – около 275 850 (+390),

танков ‒ 4 662 (+7),

боевых бронированных машин – 8 914 (+2),

артиллерийских систем – 6 233 (+23),

реактивных систем залпового огня – 789,

средств противовоздушной обороны ‒ 531 (+1),

самолетов – 315,

вертолетов – 316,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 888 (+21),

крылатых ракет ‒ 1 518,

кораблей (катеров) ‒ 20,

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 8 734 (+18),

специальной техники – 914 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 578-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ОК Юг

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