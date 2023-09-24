Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ за сутки приземлили 21 вражеский БпЛА и сожгли 23 артсистемы – Генштаб
Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 74 единицы вражеского вооружения и ликвидировали 390 российских оккупантов.
Потери РФ на 24 сентября 2023
- личного состава – около 275 850 (+390),
- танков ‒ 4 662 (+7),
- боевых бронированных машин – 8 914 (+2),
- артиллерийских систем – 6 233 (+23),
- реактивных систем залпового огня – 789,
- средств противовоздушной обороны ‒ 531 (+1),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 316,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 888 (+21),
- крылатых ракет ‒ 1 518,
- кораблей (катеров) ‒ 20,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 734 (+18),
- специальной техники – 914 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 578-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: ОК Юг
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