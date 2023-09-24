Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ за добу приземлили 21 ворожий БпЛА та спалили 23 артсистеми – Генштаб
Збройні сили України впродовж доби знищили 74 одиниці ворожого озброєння та ліквідували 390 російських окупантів.
Втрати РФ на 24 вересня 2023
- особового складу ‒ близько 275 850 (+390),
- танків ‒ 4 662 (+7),
- бойових броньованих машин ‒ 8 914 (+2),
- артилерійських систем – 6 233 (+23),
- реактивних систем залпового вогню – 789,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 531 (+1),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 316,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 888 (+21),
- крилатих ракет ‒ 1 518,
- кораблів (катерів) ‒ 20,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 734 (+18),
- спеціальної техніки ‒ 914 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 578-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: ОК Південь
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