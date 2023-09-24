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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ за добу приземлили 21 ворожий БпЛА та спалили 23 артсистеми – Генштаб

Дрон-камікадзе, Shahed

Збройні сили України впродовж доби знищили 74 одиниці ворожого озброєння та ліквідували 390 російських окупантів.

Втрати РФ на 24 вересня 2023

  • особового складу ‒ близько 275 850 (+390),
  • танків ‒ 4 662 (+7),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 914 (+2),
  • артилерійських систем – 6 233 (+23),
  • реактивних систем залпового вогню – 789,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 531 (+1),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 316,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 888 (+21),
  • крилатих ракет ‒ 1 518,
  • кораблів (катерів) ‒ 20,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 734 (+18),
  • спеціальної техніки ‒ 914 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 578-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Зараз дивляться

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ОК Південь

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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