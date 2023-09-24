ЗСУ за добу приземлили 21 ворожий БпЛА та спалили 23 артсистеми – Генштаб

Збройні сили України впродовж доби знищили 74 одиниці ворожого озброєння та ліквідували 390 російських окупантів.

Втрати РФ на 24 вересня 2023

особового складу ‒ близько 275 850 (+390),

танків ‒ 4 662 (+7),

бойових броньованих машин ‒ 8 914 (+2),

артилерійських систем – 6 233 (+23),

реактивних систем залпового вогню – 789,

засобів протиповітряної оборони ‒ 531 (+1),

літаків – 315,

гелікоптерів – 316,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 888 (+21),

крилатих ракет ‒ 1 518,

кораблів (катерів) ‒ 20,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 734 (+18),

спеціальної техніки ‒ 914 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 578-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ОК Південь

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