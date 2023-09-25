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В Луганской области оккупанты пугают местных подвалом за телефонные разговоры — ОВА

російські окупанти
Фото: Getty Images

На прифронтовой территории Луганской области россияне угрожают посадить местных в подвал за телефонные звонки.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор.

Он отметил, что людям обещали включить мобильную связь после завершения так называемых первых выборов. Правда, россияне не уточнили, через сколько именно месяцев или лет.

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— Сейчас на многоэтажках, с крыш которых раньше можно было поймать покрытие, развешены предупреждения, что за разговор по телефону в этой местности есть угроза попасть на подвал, — говорится в сообщении.

Лысогор также сообщил, что в оккупированном Лисичанске местные готовятся ко второй в своей жизни зиме без централизованного отопления. Посреди города вырезают деревья — таким образом делают заготовку дров.

Ранее в ВСУ сообщили, что на Таврическом направлении российские оккупанты переодеваются в военную форму украинских защитников.

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Война в Украине, Луганская область
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