Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Срочно
В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадали более 30 человек, есть погибший
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Обломки ракет упали в нескольких районах Киева: среди пострадавших – дети
Оставил воинскую часть и просил поймать его: в Харькове задержали беглеца
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Россия хотела вызвать массовый голод в Украине в три этапа — The Guardian

зерно
Фото: Depositphotos

Россия после полномасштабного вторжения пыталась вызвать голод в Украине в три этапа.

Как пишет The Guardian, прокуроры и правозащитники хотят задокументировать случаи, когда российские оккупанты использовали голод как оружие войны, чтобы предоставить доказательства Международному уголовному суду.

До конца следующего года юридическая компания Global Rights Compliance будет работать с украинскими прокурорами над созданием досье.

Сейчас смотрят

Цель состоит в том, чтобы подать заявление в соответствии со статьей 15 Римского статута, которая позволяет третьим сторонам направлять информацию о вероятных военных преступлениях прокурору МУС.

Юристы стремятся добиться обвинения для российского диктатора Владимира Путина, как это произошло в марте, когда МУС выдал ордер на арест президента РФ за преступление незаконной депортации украинских детей в Россию с оккупированных территорий.

По данным старшего юриста Global Rights Compliance Юсуфа Хана, агрессор начал использовать голод против украинцев сразу после начала полномасштабной войны, когда украинские города были взяты в осаду, а поставки продовольствия прекратились.

Об этом свидетельствует гибель 20 гражданских лиц в Чернигове утром 16 марта 2022 года. Тогда российские осколочные бомбы взорвались возле супермаркета, где украинцы стояли в очереди за хлебом.

Кроме того, следователи документируют преступления РФ при осаде Мариуполя. Поставки продовольствия в город были прекращены, а коридоры для гуманитарной помощи заблокированы или разбомблены, что очень усложнило или сделало невозможным выезд мирных жителей.

Вторая фаза — уничтожение объектов, необходимых для выживания гражданского населения. Оккупанты пытались уничтожить запасы продовольствия и воды, а также источников энергии по всей Украине во время боевых действий.

Как отметил юрист, третьим этапом являются попытки России предотвратить или ограничить экспорт украинских продуктов питания.

Читайте также
Голод как способ ведения войны постоянно присутствовал в российском сознании — Снайдер
Путін - зерно

Война в Украине, Голод, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Пакеты помощи и совместное производство оружия с США: Зеленский подвел итоги недели
Володимир Зеленський
В Джанкое подорвали авто российского оккупанта — СМИ
У Джанкої підірвали авто російського військовослужбовця
Эксперт назвал два типа западного вооружения, которое изменит ситуацию на поле боя
ATACMS
РФ концентрирует новые подразделения в Бахмуте и его окрестностях — заместитель комбата
російські солдати
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Загрузка

Игры
Видео
Политика
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности

Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.

Елена Фроляк
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Россия хотела вызвать массовый голод в Украине в три этапа — The Guardian
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Россия хотела вызвать массовый голод в Украине в три этапа — The Guardian
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Россия хотела вызвать массовый голод в Украине в три этапа — The Guardian
ДНК для свекрови и история мальчика, едва не потерявшего жизнь! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Россия хотела вызвать массовый голод в Украине в три этапа — The Guardian
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь