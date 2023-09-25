Россия хотела вызвать массовый голод в Украине в три этапа — The Guardian
Россия после полномасштабного вторжения пыталась вызвать голод в Украине в три этапа.
Как пишет The Guardian, прокуроры и правозащитники хотят задокументировать случаи, когда российские оккупанты использовали голод как оружие войны, чтобы предоставить доказательства Международному уголовному суду.
До конца следующего года юридическая компания Global Rights Compliance будет работать с украинскими прокурорами над созданием досье.
Цель состоит в том, чтобы подать заявление в соответствии со статьей 15 Римского статута, которая позволяет третьим сторонам направлять информацию о вероятных военных преступлениях прокурору МУС.
Юристы стремятся добиться обвинения для российского диктатора Владимира Путина, как это произошло в марте, когда МУС выдал ордер на арест президента РФ за преступление незаконной депортации украинских детей в Россию с оккупированных территорий.
По данным старшего юриста Global Rights Compliance Юсуфа Хана, агрессор начал использовать голод против украинцев сразу после начала полномасштабной войны, когда украинские города были взяты в осаду, а поставки продовольствия прекратились.
Об этом свидетельствует гибель 20 гражданских лиц в Чернигове утром 16 марта 2022 года. Тогда российские осколочные бомбы взорвались возле супермаркета, где украинцы стояли в очереди за хлебом.
Кроме того, следователи документируют преступления РФ при осаде Мариуполя. Поставки продовольствия в город были прекращены, а коридоры для гуманитарной помощи заблокированы или разбомблены, что очень усложнило или сделало невозможным выезд мирных жителей.
Вторая фаза — уничтожение объектов, необходимых для выживания гражданского населения. Оккупанты пытались уничтожить запасы продовольствия и воды, а также источников энергии по всей Украине во время боевых действий.
Как отметил юрист, третьим этапом являются попытки России предотвратить или ограничить экспорт украинских продуктов питания.
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