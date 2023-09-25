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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

На Луганщині окупанти лякають місцевих підвалом за телефонні розмови – ОВА

російські окупанти
Фото: Getty Images

На прифронтовій Луганщині росіяни погрожують запроторити місцевих до підвалу за телефонні дзвінки.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор.

Він зазначив, що людям обіцяли увімкнути мобільний зв’язок після завершення так званих перших виборів. Щоправда, росіяни не уточнили, через скільки саме місяців чи років.

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– Наразі на багатоповерхівках, з дахів яких раніше можна було упіймати покриття, розвішені попередження, що за розмову по телефону у цій місцевості є загроза потрапити на підвал, – йдеться у повідомленні.

Лисогор також повідомив, що в окупованому Лисичанську місцеві готуються до другої в своєму житті зими без централізованого опалення. Посеред міста вирізають дерева – так роблять заготівлю дров.

Раніше у ЗСУ повідомили, що на Таврійському напрямку російські окупанти перевдягаються у військову форму українських захисників.

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Війна в Україні, Луганська область
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