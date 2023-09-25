От взрывов трясло весь город. В Луганской области прилет по складу боеприпасов РФ
Во временно оккупированном городе Сорокино Луганской области сообщают о прилете по складу боеприпасов войск РФ на заводе Юность.
В соцсетях публикуют видео детонации БК.
Украинский журналист Денис Казанский указывает, что Сорокино — это глубокий тыл армии РФ. От взрывов весь город трясло, объявлена эвакуация из школ.
Ранее в СМИ сообщили, что в результате удара дрона по аэродрому Халино под Курском могло погибнуть командование авиаполка.
Фото: МЛНР
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