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От взрывов трясло весь город. В Луганской области прилет по складу боеприпасов РФ

От взрывов трясло весь город. В Луганской области прилет по складу боеприпасов РФ

Во временно оккупированном городе Сорокино Луганской области сообщают о прилете по складу боеприпасов войск РФ на заводе Юность.

В соцсетях публикуют видео детонации БК.

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Украинский журналист Денис Казанский указывает, что Сорокино — это глубокий тыл армии РФ. От взрывов весь город трясло, объявлена эвакуация из школ.

Ранее в СМИ сообщили, что в результате удара дрона по аэродрому Халино под Курском могло погибнуть командование авиаполка.

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російські окупанти

Фото: МЛНР

Война в Украине, Луганская область
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