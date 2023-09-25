Від вибухів трясло все місто. На Луганщині приліт по складу боєприпасів РФ
У тимчасово окупованому місті Сорокине на Луганщині повідомляють про приліт по складу боєприпасів військ РФ на заводі Юність.
У соцмережах публікують відео детонації БК.
Український журналіст Денис Казанський вказує, що Сорокине – це глибокий тил армії РФ. Від вибухів усе місто трясло, оголошено евакуацію зі шкіл.
Раніше у ЗМІ повідомили, що внаслідок удару дрона по аеродрому Халіно під Курськом могло загинути командування авіаполку.
Фото: МЛНР
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Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк