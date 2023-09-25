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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Від вибухів трясло все місто. На Луганщині приліт по складу боєприпасів РФ

Від вибухів трясло все місто. На Луганщині приліт по складу боєприпасів РФ

У тимчасово окупованому місті Сорокине на Луганщині повідомляють про приліт по складу боєприпасів військ РФ на заводі Юність.

У соцмережах публікують відео детонації БК.

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Український журналіст Денис Казанський вказує, що Сорокине – це глибокий тил армії РФ. Від вибухів усе місто трясло, оголошено евакуацію зі шкіл.

Раніше у ЗМІ повідомили, що внаслідок удару дрона по аеродрому Халіно під Курськом могло загинути командування авіаполку.

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російські окупанти

Фото: МЛНР

Війна в Україні, Луганська область
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