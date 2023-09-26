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Договоренности с партнерами: Данилов заверил, что ATACMS не будут применять по территории РФ

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Вооруженные силы Украины в случае получения от Соединенных Штатов дальнобойных ракет ATACMS не будут применять их для ударов по территории РФ.

В этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC.

Он объяснил, что Украине действительно нужны ATACMS, но эти ракеты будут использоваться исключительно для защиты украинской территории. Существуют соответствующие договоренности с партнерами по западному оружию.

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– Мы не будем использовать их (ракеты ATACMS, – Ред.) на территории России, у нас есть договоренности по этому вопросу с нашими партнерами, – подчеркнул Данилов.

Он добавил, что Украина будет поражать военные объекты на территории РФ только оружием собственного производства. Речь идет об объектах, с которых “едва ли не ежедневно ведутся обстрелы наших детей”.

В то же время Данилов отметил, что наше государство не атакует гражданское население РФ, как это делает страна-агрессор.

– Мы не атакуем школы или детские сады, как это делает РФ. Если там (на российской территории, – Ред.) и будет нанесен удар, то исключительно по военным целям, – уточнил секретарь СНБО.

ATACMS для Украины: что известно

Киев не один месяц призывал Вашингтон предоставить дальнобойные ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.

В последнее время в западных СМИ начала появляться неофициальная информация, что США все же предоставят Украине ATACMS, возможно какое-то ограниченное количество ракет.

Сообщалось, что президент США Джо Байден может одобрить отправку версии ATACMS, оснащенной кассетными бомбами, а не одной боеголовкой. В Белом доме этого официально не подтвердили.

Вашингтон не упомянул об ATACMS в последнем пакете военной помощи для Украины на $325 млн.

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Источник: ABC

Источник: РБК-Украина, Новое время
ATACMS, Война в Украине, Алексей Данилов, Ракета, Російська агресія, США
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