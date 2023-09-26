Договоренности с партнерами: Данилов заверил, что ATACMS не будут применять по территории РФ
Вооруженные силы Украины в случае получения от Соединенных Штатов дальнобойных ракет ATACMS не будут применять их для ударов по территории РФ.
В этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC.
Он объяснил, что Украине действительно нужны ATACMS, но эти ракеты будут использоваться исключительно для защиты украинской территории. Существуют соответствующие договоренности с партнерами по западному оружию.
– Мы не будем использовать их (ракеты ATACMS, – Ред.) на территории России, у нас есть договоренности по этому вопросу с нашими партнерами, – подчеркнул Данилов.
Он добавил, что Украина будет поражать военные объекты на территории РФ только оружием собственного производства. Речь идет об объектах, с которых “едва ли не ежедневно ведутся обстрелы наших детей”.
В то же время Данилов отметил, что наше государство не атакует гражданское население РФ, как это делает страна-агрессор.
– Мы не атакуем школы или детские сады, как это делает РФ. Если там (на российской территории, – Ред.) и будет нанесен удар, то исключительно по военным целям, – уточнил секретарь СНБО.
ATACMS для Украины: что известно
Киев не один месяц призывал Вашингтон предоставить дальнобойные ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.
В последнее время в западных СМИ начала появляться неофициальная информация, что США все же предоставят Украине ATACMS, возможно какое-то ограниченное количество ракет.
Сообщалось, что президент США Джо Байден может одобрить отправку версии ATACMS, оснащенной кассетными бомбами, а не одной боеголовкой. В Белом доме этого официально не подтвердили.
Вашингтон не упомянул об ATACMS в последнем пакете военной помощи для Украины на $325 млн.
Источник: ABC
Загрузка
Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.Елена Фроляк