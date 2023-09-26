США могут передать Украине еще 30 танков Abrams — СМИ

Белый дом и Пентагон рассматривают возможность предоставления Украине еще до 30 танков M1 Abrams, кроме тех, которые ранее пообещала администрация президента Джо Байдена еще в январе.

Об этом пишет издание The Messenger со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Минобороны США.

По их данным, неизвестное количество танков из обещанного 31 Abrams Украина получила в субботу, 23 сентября, а в понедельник это подтвердил президент Владимир Зеленский.

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Издание отмечает, что американские танки Abrams ценят за их способность прорывать укрепленные позиции и уничтожать бронетехнику, поэтому есть надежда, что они смогут помочь Силам обороны Украины отвоевать захваченные Россией территории в восточных и южных регионах.

Источник: The Messenger

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