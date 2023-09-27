Ни одна позиция не оставлена: Залужный провел итоговый разговор с Милли
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел итоговый телефонный разговор с командующим Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, который в ближайшее время уходит в отставку со своей должности.
Об этом украинский главком сообщил в своем Telegram-канале 26 сентября.
— Во время переговоров со стороны партнеров присутствовал генерал Чарльз Браун, который вскоре возглавит Объединенный комитет начальников штабов США. Договорились продолжать работу для усиления Вооруженных Сил Украины в борьбе с российской агрессией, — заявил он.
Валерий Залужный говорит, что во время разговора стороны обсудили ситуацию на фронте и американские коллеги узнали о ходе оборонительных и наступательных операций Вооруженных сил Украины.
— Обстановка контролируемая. Наши воины не допустили потери ни одной позиции. На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед, — добавил главнокомандующий.
Украинский главком отдельно предоставил коллегам информацию об основных потребностях украинского войска в средствах противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасах.
Главнокомандующий Залужный поблагодарил генерала Милли за “службу для нашей страны”.
Напомним, Марк Милли занимает должность начальника комитета штабов США с октября 2019 года.
Должность Милли является высшей военной должностью в Вооруженных силах Соединенных Штатов.
Преемником на этом посту станет генерал Чарльз Браун. Ранее Факты ICTV рассказывали, что известно о Брауне, который сменит Милли на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов США.
Фото: Валерій Залужний
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