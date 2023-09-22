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Милли перед отставкой познакомил Залужного со своим преемником генералом Брауном

Залужний і Міллі
Фото: Генштаб ВСУ, Getty Images

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом вечером 22 сентября главком сообщил в своих соцсетях.

В разговоре Залужный рассказал Милли об обстановке на фронте и ходе наших оборонительных и наступательных операций.

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— Противник пытается контратаковать на разных направлениях, однако наши воины держат позиции крепко, — написал он.

Отдельно Залужный и Милли остановились на потребностях ВСУ, в контексте чего украинский военачальник отметил важность усиления ПВО и артиллерии Украины.

Также главком поблагодарил как американских партнеров за очередной пакет военной помощи, так и лично генерала Милли.

— В этом месяце у моего друга заканчивается срок полномочий на посту главы Объединенного комитета начальников штабов США. С первых дней полномасштабного российского вторжения, особенно в наиболее сложные моменты этой войны, генерал Милли всегда был рядом с нашим народом. Мы ценим проведенную титаническую работу, важные советы, всестороннюю помощь и поддержку. Пригласил его в Украину и буду иметь честь встречать на нашей земле, — сообщил Валерий Залужный.

Кроме того, украинский генерал добавил, что в знак продолжения тесного партнерства Украины и США генерал Милли познакомил его со своим преемником — генералом Чарльзом Брауном.

Браун и Залужный договорились поддерживать высокий уровень коммуникации и в ближайшее время провести переговоры.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что известно о генерале Чарльзе Брауне, который сменит Марка Милли на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов США.

Война в Украине, Валерий Залужный, США, Чарльз Браун
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