Жодної позиції не залишено: Залужний провів підсумкову розмову з Міллі
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів підсумкову телефонну розмову з командувачем Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, який найближчим часом йде у відставку зі своєї посади.
Про це український головком повідомив у своєму Telegram-каналі 26 вересня.
– Під час перемовин з боку партнерів був присутній генерал Чарльз Браун, який незабаром очолить Об’єднаний комітет начальників штабів США. Домовилися продовжувати роботу задля посилення Збройних Сил України в боротьбі з російською агресією, – заявив він.
Валерій Залужний каже, що під час розмови сторони обговорили ситуацію на фронті та американські колеги дізнались про перебіг оборонних і наступальних операцій Збройних сил України.
– Обстановка контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, незважаючи на шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед, – додав головнокомандувач.
Український головком окремо надав колегам інформацію про основні потреби українського війська в засобах протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасах.
Головнокомандувач Залужний подякував генералу Міллі за “службу для нашої країни”.
Нагадаємо, Марк Міллі обіймає посаду начальника комітету штабів США з жовтня 2019 року.
Посада Міллі є найвищою військовою посадою у Збройних силах Сполучених Штатів.
Наступником на цій посаді стане генерал Чарльз Браун. Раніше Факти ICTV розповідали, що відомо про Брауна, який змінить Міллі на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів США.
Фото: Валерій Залужний
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко