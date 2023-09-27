Жодної позиції не залишено: Залужний провів підсумкову розмову з Міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів підсумкову телефонну розмову з командувачем Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, який найближчим часом йде у відставку зі своєї посади.

Про це український головком повідомив у своєму Telegram-каналі 26 вересня.

– Під час перемовин з боку партнерів був присутній генерал Чарльз Браун, який незабаром очолить Об’єднаний комітет начальників штабів США. Домовилися продовжувати роботу задля посилення Збройних Сил України в боротьбі з російською агресією, – заявив він.

Зараз дивляться

Валерій Залужний каже, що під час розмови сторони обговорили ситуацію на фронті та американські колеги дізнались про перебіг оборонних і наступальних операцій Збройних сил України.

– Обстановка контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, незважаючи на шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед, – додав головнокомандувач.

Український головком окремо надав колегам інформацію про основні потреби українського війська в засобах протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасах.

Головнокомандувач Залужний подякував генералу Міллі за “службу для нашої країни”.

Нагадаємо, Марк Міллі обіймає посаду начальника комітету штабів США з жовтня 2019 року.

Посада Міллі є найвищою військовою посадою у Збройних силах Сполучених Штатів.

Наступником на цій посаді стане генерал Чарльз Браун. Раніше Факти ICTV розповідали, що відомо про Брауна, який змінить Міллі на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів США.

Фото: Валерій Залужний

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.