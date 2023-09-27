Карта боевых действий на 27.09.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло 26 боевых столкновений.
Об этом 27 сентября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 27.09.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 581-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко