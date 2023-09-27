Карта бойових дій на 27.09.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулося 26 бойових зіткнень.
Про це 27 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 27.09.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 581-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко