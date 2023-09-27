РФ завела ракетоносители в пункты базирования – ВМС ВСУ
27 сентября в Черном море дежурят четыре российских корабля.
В Азовском и Средиземном морях сейчас сосредоточено по одному вражескому кораблю.
Ракетоносителей среди них нет, сообщают в Военно-морских силах ВСУ.
К слову, еще вчера в Черном море дежурили шесть кораблей, в том числе два ракетоносителя, снаряженные ориентировочно тремя Калибрами.
А после масштабного обстрела Одесской области 25 сентября, когда РФ выпустила в направлении региона 19 дронов-камикадзе типа Shahed, 12 Калибров и два Оникса, на борту двух из семи кораблей в Черном море оставалось 12 Калибров.
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Источник: ВМС ВСУ
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