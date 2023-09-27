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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ завела ракетоносители в пункты базирования – ВМС ВСУ

кораблі РФ
Фото: Depositphotos

27 сентября в Черном море дежурят четыре российских корабля.

В Азовском и Средиземном морях сейчас сосредоточено по одному вражескому кораблю.

Ракетоносителей среди них нет, сообщают в Военно-морских силах ВСУ.

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К слову, еще вчера в Черном море дежурили шесть кораблей, в том числе два ракетоносителя, снаряженные ориентировочно тремя Калибрами.

А после масштабного обстрела Одесской области 25 сентября, когда РФ выпустила в направлении региона 19 дронов-камикадзе типа Shahed, 12 Калибров и два Оникса, на борту двух из семи кораблей в Черном море оставалось 12 Калибров.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 581-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ВМС ВСУ

Война в Украине, Одесская область, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія, РФ
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.

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