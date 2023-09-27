РФ завела ракетоносители в пункты базирования – ВМС ВСУ

27 сентября в Черном море дежурят четыре российских корабля.

В Азовском и Средиземном морях сейчас сосредоточено по одному вражескому кораблю.

Ракетоносителей среди них нет, сообщают в Военно-морских силах ВСУ.

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К слову, еще вчера в Черном море дежурили шесть кораблей, в том числе два ракетоносителя, снаряженные ориентировочно тремя Калибрами.

А после масштабного обстрела Одесской области 25 сентября, когда РФ выпустила в направлении региона 19 дронов-камикадзе типа Shahed, 12 Калибров и два Оникса, на борту двух из семи кораблей в Черном море оставалось 12 Калибров.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 581-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ВМС ВСУ

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