РФ завела ракетоносії в пункти базування – ВМС ЗСУ
27 вересня в Чорному морі чергують чотири російські кораблі.
В Азовському та Середземному морях наразі зосереджено по одному ворожому кораблю.
Ракетоносіїв серед них немає, повідомляють у Військово-морських силах ЗСУ.
До слова, ще вчора в Чорному морі чергувало шість кораблів, зокрема два ракетоносії, споряджені орієнтовно трьома Калібрами.
А після масштабного обстрілу Одеської області 25 вересня, коли РФ випустила в напрямку регіону 19 дронів-камікадзе типу Shahed, 12 Калібрів та два Онікси, на борту двох із семи кораблів у Чорному морі залишалось 12 Калібрів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 581-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: ВМС ЗСУ
Завантаження
Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко