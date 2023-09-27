РФ завела ракетоносії в пункти базування – ВМС ЗСУ

27 вересня в Чорному морі чергують чотири російські кораблі.

В Азовському та Середземному морях наразі зосереджено по одному ворожому кораблю.

Ракетоносіїв серед них немає, повідомляють у Військово-морських силах ЗСУ.

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До слова, ще вчора в Чорному морі чергувало шість кораблів, зокрема два ракетоносії, споряджені орієнтовно трьома Калібрами.

А після масштабного обстрілу Одеської області 25 вересня, коли РФ випустила в напрямку регіону 19 дронів-камікадзе типу Shahed, 12 Калібрів та два Онікси, на борту двох із семи кораблів у Чорному морі залишалось 12 Калібрів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 581-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ВМС ЗСУ

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