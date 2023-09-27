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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ завела ракетоносії в пункти базування – ВМС ЗСУ

кораблі РФ
Фото: Depositphotos

27 вересня в Чорному морі чергують чотири російські кораблі.

В Азовському та Середземному морях наразі зосереджено по одному ворожому кораблю.

Ракетоносіїв серед них немає, повідомляють у Військово-морських силах ЗСУ.

Зараз дивляться

До слова, ще вчора в Чорному морі чергувало шість кораблів, зокрема два ракетоносії, споряджені орієнтовно трьома Калібрами.

А після масштабного обстрілу Одеської області 25 вересня, коли РФ випустила в напрямку регіону 19 дронів-камікадзе типу Shahed, 12 Калібрів та два Онікси, на борту двох із семи кораблів у Чорному морі залишалось 12 Калібрів.

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Джерело: ВМС ЗСУ

Війна в Україні, Одеська область, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, РФ
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